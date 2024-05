El poder del voluntariado: recibir mucho más de lo que das

En España, casi el 20 % de la población tiene más de 65 años. Según los últimos datos estadísticos del Padrón Continuo del INE, 9,5 millones de personas son mayores y muchas de ellas viven actualmente en residencias, las cuales prevén un aumento significativo de sus plazas en los próximos años.

Vanessa Borrego, de 48 años, conoce de primera mano la situación en las residencias de Sevilla, en concreto la residencia de la tercera edad de San Juan de Dios, ya que dedica parte de su tiempo a pasarlo con los más mayores. Esta voluntaria compagina su condición de madre de dos niños con un puesto de responsable financiera de un grupo de empresas, su afición al baile flamenco, ir a la piscina y ser la delegada de los equipos de waterpolo de sus hijos, entre otras ocupaciones.

“Me hice voluntaria porque me gusta ayudar, sentirme útil y dar de mí a quien lo necesita”, explica Vanessa. “Recibo de las personas más de lo que doy y eso me hace aprender mucho y conocer a multitud de personas, cada una de ellas con una historia personal, con una circunstancia distinta”, apunta.

La voluntaria sevillana lleva muchos años haciendo labores de voluntariado y les ha enseñado a sus hijos lo importante que es dedicar parte de tu tiempo a ayudar a los demás. “Cuando los niños eran más pequeños me acompañaban a las actividades. Hoy en día, la pequeña sigue viniendo conmigo cuando puede y le gusta la actividad”, añade.

“Desde que me hice voluntaria he hecho todo tipo de actividades en la Asociación de Voluntarios de CaixaBank”, declara Vanessa, quien explica que “he acompañado a niños al cine, junto a mi marido que también pertenece al voluntariado, he ayudado en explicaciones de actividades explicativas sobre el aceite de oliva, he acompañado a distintos colectivos a partidos de baloncesto, he realizado actividades de reciclaje o he llevado a mayores al teatro u ópera entre otras muchas cosas”.

Actividades con las personas mayores

Todas estas actividades son ocasionales. En estos momentos, además de estas, Vanessa acude dos miércoles al mes a la residencia de ancianos de San Juan de Dios. Uno de ellos, aprovechan para celebrar los cumpleaños de los mayores que cumplen años en ese mes. “Estamos un par de horas allí y durante ese tiempo es bonito verles las caras de ilusión cuando nos ven entrar, cuando les ponemos los gorros y cantamos la canción de cumpleaños feliz”, relata.

“También les ponemos música y bailamos pasodobles, he aprendido gracias a ellos. Muchos de ellos ya no tienen familias y nos cuentan lo necesitados que están de visitas y lo mucho que les gusta que vayamos esos días. Les encanta charlar y contarnos historias de cuando eran jóvenes” comenta Vanessa.

El otro miércoles del mes lo dedican a ir al cine a ver una película de humor y así pasar un momento de risa. “Te dicen que se lo pasan genial, y están muy ilusionados por salir. Se ponen sus mejores galas y nos vamos de paseo, es algo que ¡les encanta!”, señala la voluntaria.

“Cuando haces voluntariado recibes mucho más de lo que das. Entrar por la puerta de la residencia y ver lo contentos que se ponen te llena el corazón, ¡si hasta nos besan como si fuéramos de la familia!”, destaca Vanessa.

“A mí personalmente me alegra verle la cara a Charo, una residente, cuando le enseño que llevo puesta la pulsera que me regaló”. Según Vanessa, “es un momento precioso, charlamos con ellos, nos dicen que disfrutemos de la vida, que en sus tiempos no había tantas cosas como ahora y que la vida pasa muy rápido. Es un día especial tanto para ellos como para nosotros”.

17.240 voluntarios en beneficio de 372.669 personas en situación de vulnerabilidad

Esta sevillana de 48 años es un ejemplo de los 17.240 voluntarios de CaixaBank que en 2023 participaron en acciones que beneficiaron a 372.669 personas en situación de vulnerabilidad de toda España. “Lo que principalmente me aporta ser voluntaria es sentirme útil para otras personas, y la felicidad de ver a otras personas felices y conociendo cosas nuevas”, señala Vanessa.

CaixaBank organiza durante este mes de mayo cerca de 2.700 actividades solidarias por toda España con motivo del “Mes Social”. Las acciones, que tienen lugar en todas las comunidades autónomas, se centran en las áreas del acompañamiento, la educación, la digitalización, el medioambiente, la cultura y el deporte y se organizan con la colaboración de entidades sociales locales.

Todos aquellos que quieran participar en la iniciativa pueden inscribirse en cualquier actividad a través de la web del Voluntariado CaixaBank.