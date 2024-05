Posar fi al rei dels residus voluminosos: la nova tecnologia valenciana per a reciclar els matalafs

Cada any es rebutgen a la Comunitat Valenciana més de 300.000 matalafs, uns residus que tant en el territori valencià com en la resta d’Espanya tenen un rendiment de recuperació entre el 20% i el 30%, cosa que significa un rebuig a abocador molt elevat, ja que és un material molt voluminós amb una densitat d’ocupació en abocador molt alta. Això porta al fet que, davant la vida útil de les fases actuals dels abocadors, en general es recomane la reducció de les quantitats amb destinació a aquests.

Per a afrontar aquesta situació s’ha posat en marxa un nou sistema tecnològic desenvolupat per Ecoaqua Colchones, una empresa de capital privat cent per cent valencià, en col·laboració amb l’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (Emtre) i el Consorci V5 –COR–. La tecnologia pionera destinada per als ecoparcs treballa amb la separació per aigua a ultrapressió dels diferents materials.

El nou sistema elimina els riscos que comporta la trituració i aprofita per a la reutilització tots els materials de què es compon un matalaf, siga de les característiques que siga. La planta actual d’Ontinyent pot arribar a una producció en aquests moments de 250.000 matalafs.

Els impulsors d’aquesta tecnologia expliquen que la seua aposta es basa en l’economia circular, “ja que s’aprofita completament tot el que s’extrau, i es dona una segona vida als materials”.

Aquesta tecnologia entronca amb l’objectiu de reciclatge dels residus de matalafs que s’inclou en la llei valenciana de residus impulsada el 2022, que preveu la reducció al 75% d’aquests residus el 2024 i el 90% el 2025 en el nombre d’unitats destinades a abocador.