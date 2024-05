El Gobierno llama a consultas a la embajadora española en Argentina y exige disculpas tras el ataque de Milei a Sánchez

El Gobierno de España ha llamado a consultas a su embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, tras el ataque del presidente argentino, Javier Milei, contra el presidente Pedro Sánchez y su esposa. Las palabras de Milei, pronunciadas este domingo durante un evento en Madrid celebrado conjuntamente con Vox, han desatado así una crisis diplomática sin precedentes con el Gobierno de Argentina. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido a Milei “disculpas públicas” y ha asegurado que si no se producen, España tomará las “medidas oportunas” para defender su “soberanía y dignidad”.

“El respeto mutuo y la no injerencia es un principio inquebrantable de la democracia”, ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación durante una comparecencia institucional desde la Moncloa. Albares ha añadido que “es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno de España” y ha reiterado que este hecho “rompe con todos los usos diplomáticos y las más elementales reglas de la convivencia entre países”.

“Las gravísimas palabras pronunciadas hoy por Milei en Madrid sobrepasan cualquier tipo de diferencias políticas e ideológicas”, ha continuado el ministro de Exteriores, “no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y aún menos en la historia de las relaciones entre dos países y dos pueblos unidos por fuertes lazos de hermandad”.

Este domingo, el mandatario argentino ha llamado “corrupta” a la esposa del presidente español, aunque sin mencionarla por su nombre ni a ella ni al presidente, en el acto multitudinario celebrado en la capital española. “Las elites globales no se dan cuenta de lo destructivo que es implementar las ideas del socialismo. No saben qué calaña de gente atornillada al poder ni qué abusos puede generar. Como cuando tiene a la mujer corrupta, se ensucia y se toma cinco días para pensarlo”, ha dicho Milei.

“Tomaremos todas las medidas que creemos oportunas para defender nuestra soberanía y nuestra dignidad”, ha dicho Albares. El responsable de Exteriores ha explicado que el Gobierno español ha recibido a Milei “de buena fe” en Madrid, donde ha participado “en un acto político de la extrema derecha”. Albares ha dicho que se han puesto a su disposición “los recursos públicos del estado español” y Milei “ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España”.

El Gobierno también ha pedido al mandatario argentino “disculpas públicas” y que “esté a la altura del gran país que representa y del puesto que ocupa”. Según Albares, Milei “jamás debería de haber abandonado” ese respeto a nuestro país, “mucho más estando en la capital de España”.

España espera el pronunciamiento de la Unión Europea

Albares ha destacado que se ha puesto en contacto con todos los portavoces parlamentarios “para recabar apoyos” y que los ha recibido “de una manera amplia”. Según el ministro de Exteriores, los dos partidos que aún no se han pronunciado son el PP y Vox. El Gobierno sí ha obtenido el respaldo del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, quien ha respondido que “un ataque a un estado miembro es también un ataque a la UE”.

Albares ha informado esta tarde que el Gobierno español espera que la UE “se pronuncie públicamente sobre lo ocurrido”. Poco después, Borrell ha publicado en X que “los ataques a los familiares de los líderes políticos no tienen lugar en nuestra cultura: los condenamos y los rechazamos, especialmente cuando vienen de parte de nuestros socios”. El Alto Representante ha reiterado que “la libertad politica, la prosperidad y la cohesión social basada en la redistribución fiscal y el respeto en el espacio público son los pilares de la UE”.

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ha declarado que “el insulto del ultraderechista Milei es contra el gobierno y contra España”. El miembro del gobierno de coalición ha añadido que es “incomprensible” que los empresarios -que, liderados por el presidente de la CEOE celebraron este sábado una reunión con el presidente argentino- “estén más centrados en sacarse fotos con ellos que en subir salarios y avanzar en derechos sociales”. En la misma línea, el portavoz parlamentario Íñigo Errejón ha añadido que “no es una discusión entre políticos, sino entre modelos de sociedad”.

La diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confirmado que el ministro de Exteriores ha solicitado el apoyo de su formación para llamar a consultas a la embajadora en Buenos Aires. “Le he dicho que a la derecha se le frena con derechos y avances concretos y que nadie va a entender que hagan esto sin llamar antes a consultas a la embajadora en Israel”, ha respondido Belarra en X.

El Gobierno pide a Feijóo que condene las palabras de Milei

Las palabras de Milei han sido recibidas con duras críticas por varios miembros del Gobierno, que además aseguran que Alberto Núñez Feijóo “no puede mirar para otro lado”, en palabras de Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha descrito la intervención de Milei como “la política del fango a toda máquina. Intolerable. Inaceptable”. Milei se encuentra este fin de semana en España, donde ha celebrado varios actos públicos y se ha reunido con un grupo de empresarios en la embajada de su país en Madrid, a invitación de Vox, principal socio del PP en varios gobiernos autonómicos.

El PP, sin embargo, ha respondido que su labor “es hacer oposición al presidente de España, no al de Argentina” y que no quiere participar “de la hipérbole discursiva que pretenden incluir unos y otros. Fuentes del partido citadas por Europa Press acusan además al Gobierno de pretender ”que Milei movilice al electorado al que ya no convence el Gobierno“.

La vicepresidenta primera del Gobierno y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado las palabras de Milei de “inaceptables” y ha asegurado en X que “frente al odio y los insultos de la derecha populista, el Gobierno se mantendrá firme en sus convicciones y no tolerará estas injurias”. En otro mensaje, Montero se ha referido directamente a “los socios del PP”, en referencia a Vox, de los que ha dicho que “se olvidan que España es una democracia” y que el Gobierno “tiene la legitimidad de la urnas”.

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, también ha dicho que lo ocurrido es “simplemente, intolerable” y que “frente a los insultos y las mentiras corresponde respuesta respetuosa, pero firme y democrática”. La candidata del PSOE a las elecciones europeas del próximo 9 de junio también ha tenido palabras para la oposición: “A la espera de una reacción del PP equivalente a la de Zapatero con Chávez”.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, también ha declarado este domingo que “la Internacional Ultra en Madrid demuestra que la ultraderecha es igual en todo el mundo: bulos, odio y recortes. Un peligro para la democracia”. Bolaños ha añadido, a través de un mensaje en X, que “sus terminales en España son Vox y el PP más extremista. Por eso fueron a la toma de posesión de Milei y no condenarán sus insultos”.

Como Bolaños, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, también ha respondido a las palabras de Milei y ha apelado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. “Hoy Madrid ha sido el epicentro de la vergüenza mundial”, ha escrito López en X. “La ultraderecha ha venido a nuestro país a insultarnos y a vomitar toneladas de odio. No vale lamentarse después; hay que aislarles, denunciarles y frenarles ya. ¿Verdad, Sr. Feijoo?”.

El secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha criticado que la ultraderecha global “viene a España invitada por los socios del PP para arrojar sus mentiras y odio destructivo”. Cerdán ha reiterado que “Feijóo no puede mirar a otro lado: esto es lo que amenaza nuestros cimientos democráticos. Con su silencio cómplice y sus pactos alienta esta barra libre de odio”.

Los anteriores ataques de Milei a Sánchez: “Sus políticas socialistas solo traen pobreza y muerte”

Las palabras de Milei han provocado la segunda crisis entre los dos países en este mes de mayo, después de las críticas suscitadas por las palabras del ministro español de Transportes, Óscar Puente, quien acusó al mandatario argentino de “ingerir sustancias” durante un acto del PSOE. “No calibré la repercusión de esas palabras, si lo hubiera sabido no lo hubiera dicho”, dijo después Puente. El ministró alegó entonces que, en su opinión, se había “sobreactuado mucho” la situación porque no se tuvo en cuenta el “contexto distendido” en el que había pronunciado esas palabras.

Entonces, Milei también respondió con ataques a su homólogo español. “Sus políticas socialistas solo traen pobreza y muerte”, aseguró Milei tras las palabras de Puente. Ese mismo día, el Ministerio de Exteriores emitió un comunicado en el que rechazaba “rotundamente” las acusaciones de Milei. El mandatario elevó las acusaciones contra Sánchez al asegurar que había “puesto en peligro la unidad del Reino, pactando con separatistas y llevando a la disolución de España”, así como a las mujeres españolas, “permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física”.

Aquella crisis sí sirvió sin embargo para que el líder del PP pidiera la dimisión de Puente o que fuera cesado por provocar una crisis con un “país hermano”. “Presumen de relevancia internacional, y acaban de crear una crisis política con un país hermano como la República de Argentina”, dijo entonces Feijóo durante un mitin previo a las elecciones catalanas en Barcelona. “Piden que no se les insulte, y ellos insultan a todo el mundo”, denunció. El Gobierno, a través de las declaraciones de sus ministros este domingo, ha pedido al líder de la oposición que se posicione igual ante los insultos de Milei.