El Govern tilda a Óscar Puente de “cuñado” por señalar a los Mossos por los robos de cobre en Rodalies

Los usuarios de Rodalies en Catalunya asisten a una escalada dialéctica entre la Generalitat y el Gobierno mientras los trenes siguen sin funcionar. El último episodio se ha vivido este miércoles. El conseller de Interior en funciones, Joan Ignasi Elena, ha tildado al ministro Óscar Puente de “cuñado del Gobierno” después de que el titular de Transportes señalara los Mossos d'Esquadra por el robo de cable de cobre que ha provocado el caos en los trenes.

“Es a los Mossos d'Esquadra a quienes les corresponde velar porque cosas como las que ocurrieron la madrugada del domingo no ocurran, cosa que no hicieron”, afirmó el ministro este martes en el Senado, a preguntas del senador de Junts Josep Lluís Cleries, quien le había afeado que no pidiera disculpas a los usuarios catalanes de Rodalies, como sí había hecho con los de Madrid.

En declaraciones a Catalunya Ràdio, Elena ha acusado de “desviar la atención para que no se hable del problema de mantenimiento” en Rodalies. “Se ha convertido en el cuñado del Gobierno y su objetivo es que mientras hablamos del rifirrafe no lo hacemos de la cuestión de fondo”, ha agregado el titular de Interior.

En línea con las declaraciones de los Mossos de los últimos días, Elena ha insistido en que la responsabilidad de la seguridad en las vías y las instalaciones “es de Adif”, el gestor ferroviario, y ha defendido que la policía autonómica ya brinda protección a la red ferroviaria. Además, ha reiterado que la investigación abierta no detecta indicios de sabotaje –como había insinuado el ministro– sino tan solo de robo.

“Algo no va bien si se roban 60 metros de cobre en Montacada y cae todo el sistema de Rodalies”, ha añadido Elena, que ha recordado que el 96% de los robos de cobre en vías ferroviarias de Catalunya se concentren en Adif y que son minoritarios en las de Ferrocarrils de la Generalitat.

Después de que un robo de cable de cobre en la estación de Montcada Bifurcació (Barcelona) provocara la caída de la red de Rodalies Renfe el pasado domingo, este miércoles cuatro líneas –la R3, la R4, la R7 y la R12– continúan afectadas por los daños causados en la infraestructura. Según informa Renfe, en la R3 funcionan este miércoles dos trenes por hora y sentido entre Puigcerdà (Girona) y Montcada Ripollet.

En las líneas afectadas se han establecido diversas medidas alternativas y modificado horarios. Desde Montcada Ripollet, se ofrece un servicio alternativo por carretera hasta Fabra i Puig, en Barcelona, donde los viajeros pueden continuar el viaje en la línea 1 de Metro. Los viajeros también pueden utilizar estaciones de otras líneas en poblaciones coincidentes.