Óscar Puente, sobre el caos en Rodalies: “Tardaremos dos meses en recuperar la normalidad del servicio”

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha respondido este lunes a la caótica situación en Rodalies, después de que un robo masivo de cobre afectara a la red este domingo, en plena jornada electoral. “Tardaremos dos meses en volver a la normalidad, en reponer todos los servicios de Rodalies, con un coste de 15 millones de euros”, ha resaltado el ministro

Puente ha calificado los incidentes de “gravísimos” y “lamentables” que afectan a “personas que no tienen ninguna culpa”. También ha trasladado su apoyo a las plantillas y a las organizaciones sindicales por un “ataque a los servicios públicos” que se da “con demasiada frecuencia”.

No he entrado en la calificación, he hecho una explicación de los hechos. No afirmo que haya habido sabotaje, pero no lo puedo descartar. A partir de la investigación espero que podamos llegar a unas conclusiones“, ha apuntado el ministro, que ha recalcado que denunciarán lo que ha pasado en los tribunales.

El titular de la cartera de Transportes ha indicado que el robo afectó a “todas las líneas de Rodalies, en la jornada de ayer se vieron afectados más de 75.000 usuarios, en una jornada especial marcada por las elecciones de Cataluña”. Pero además, el ministro ha resaltado que los daños causados “se van a prolongar de manera que afecten a cerca de 400.000 viajeros, 120.000 de ellos afectados directamente. Estamos hablando de 3,2 millones de viajes afectados”.

“Adif está trabajando para reponer las instalaciones a la mayor brevedad posible, pero debido a la gravedad de los daños vamos a necesitar dos meses para su total reparación. Solo en bienes robados tendremos que pagar cuatro millones de euros de los 15 millones totales de reparación”, ha comentado el ministro.

Ante esta situación, Renfe ha dispuesto un plan de transporte alternativo “que empezará a funcionar desde mañana”. Este plan se ha hecho en coordinación con la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Barcelona, con un coste para Renfe de cinco millones de euros, según el ministro.

El robo de cobre provocó que aumentase la tensión en toda la red ferroviaria, lo que generó varios incendios en túneles de Barcelona. En respuesta, Renfe diseñó un plan alternativo, para que la red operase este lunes en las líneas R4, R3, R7 y R1, que, sin embargo, no ha evitado la sucesión de problemas.

El ministro ha resumido cómo se produjo el robo y el corto de suministro, en la estación de Moncada. “A partir de las 4.05” de la madrugada no fue posible realizar el servicio.

Puente ha señalado que uno de cada dos incidentes, ajenos a la operativa normal, en la red de cercanías en España se produce en Cataluña, un 52% de este tipo de afecciones, que suman más de 11.000 desde 2019. Pero además, el 32% de estos incidentes se produjeron en Barcelona.