Lambán rechaza votar la ley de amnistía para no incurrir en “una insoportable deslealtad” consigo mismo

El secretario general del PSOE Aragón y senador, Javier Lambán, ha decidido no participar en la votación sobre la ley de amnistía en la Cámara Alta porque, de votar a favor de esta norma, “incurriría en una insoportable deslealtad” consigo mismo, entraría “en una contradicción flagrante” en sus convicciones éticas y políticas y porque está “convencido” de que “no le prestaría ningún servicio” ni al país ni al partido.

Así se lo ha transmitido este martes Lambán en una carta dirigida al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, Juan Espadas, para explicarle las razones de no votar la ley de amnistía.

De este modo, “tratando de buscar una solución equilibrada”, el expresidente aragonés sólo ha encontrado la de no participar en la votación y lo ha hecho, según sus palabras, pensando en sus “compañeros de Aragón” y, a la vez, evitando dar su apoyo “por activa o por pasiva” a algo que cree que “honradamente” está “agravando el problema de la convivencia en el resto del país y perjudicando la salud de la democracia”. Todo ello “con todo el respeto a la dirección del partido y al grupo parlamentario”, ha matizado.

En la misiva, el dirigente socialista ha recordado que no es la primera vez que se altera la unanimidad del voto del partido en relación a la cuestión catalana.

“Ya lo hicieron hace algunos años los diputados del PSC en relación con el ”derecho a decidir“ con el 'procés' ya en marcha, ha concluido.

Críticas permanentes

No es esta la primera crítica de Lambán a las decisiones de la dirección federal del PSOE. En marzo criticó al ministro Bolaños, quien calificó de histórico el pacto sobre la ley de amnistía alcanzado por el PSOE y Junts: “Lamento discrepar con el compañero Bolaños, pero hoy no es un día en el que, como socialista, yo me sienta especialmente orgulloso”, escribió Lambán.

El pasado 1 de mayo, arremetió contra Ferraz por la exclusión de las listas europeas de la actual eurodiputada Isabel García, y escoger en su lugar a Rosa Serrano, senadora por Huesca y exdelegada del Gobierno. “La militancia ha sido humillada”, dijo Lambán.

En diciembre también cargó contra los socialistas navarros por apoyar a EH Bildu en Pamplona: “Lamento que los herederos de ETA se hagan con la alcaldía”.