De Oaxaca a Bahamas, Barbados y Madrid: las millonarias inversiones en ladrillo de los amos mexicanos del mezcal

Decenas de chalets en Aravaca, caseros de lujo de Caixabank o Inditex y propietarios de la antigua sede de Banco Madrid en la capital. Asesores de la élite, algún antecedente oscuro y sociedades procedentes de los paraísos fiscales de Barbados y Bahamas con ramificaciones en Holanda o Luxemburgo.

Es el discreto viaje que han hecho desde México los Guillermo Prieto, históricamente vinculados al negocio de la Coca-Cola en ese país y ahora, entre los mayores productores mundiales de mezcal, bebida alcohólica muy de moda desde hace tiempo en mercados como Estados Unidos.

Mediante varias sociedades con sede en la calle Serrano de Madrid, han ejecutado un silencioso aterrizaje en el inmobiliario español. Con muchos millones en la chequera, se han hecho con edificios de oficinas emblemáticos como el Axis de la Plaza de Colón, que alberga el centro ‘flagship’ de Caixabank en la capital diseñado por Norman Foster, o la antigua sede del extinto banco de la Banca Privada de Andorra (BPA), a unos metros de allí.

Es un desembarco sin rostro. En las webs vinculadas a sus empresas, como Mezcales Casa Armando, no hay imágenes de sus ejecutivos o propietarios. Pero tras varias de sus sociedades destaca el nombre de Pura Leonor Guillermo Prieto Rivera, también conocida como Purita, a la que en 2011 se identificaba como la concesionaria de Coca-Cola en los estados de Morelos y Guerrero a través de la embotelladora CIMSA, integrada ese año en el gigante Femsa. Algunos medios valoraron la operación en 2.000 millones de dólares.

Femsa cotiza en México y Nueva York. Es el mayor embotellador del refresco más consumido del mundo. “Producimos y distribuimos bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio de 134 marcas a más de 270 millones de consumidores cada día”, dice en su web.

Los negocios de la familia se remontan a hace casi un siglo, cuando Antonio Rivera Venegas fundó el fabricante de tapones de botellas Corcho & Lata. Poco después compró la primera franquicia mexicana de Coca-Cola para la zona centro de México, según contaba Forbes en 2011.

La inversión más visible de este desembarco en España la han hecho con la mexicana AGPCH, SA de CV, cuya administradora única, según el Registro de México, es Pura Leonor Guillermo Prieto Rivera. Esa sociedad participa en tres pequeñas inmobiliarias cotizadas españolas (socimis). Su inversión más reciente ha sido Primero H, diminuta empresa en la que participan algunos de los mayores patrimonios de España y que dice que quiere “combatir el sinhogarismo” alquilando inmuebles a personas sin recursos.

Más relevantes son sus posiciones en otras dos socimis lanzadas por Inbest, gestora que maneja inversiones en ladrillo de grandes fortunas españolas. AGPCH es primer accionista (28%) de Inbest Prime IV Inmuebles Socimi SA, que tiene, entre otros activos, la mayor tienda de Zara en el mundo, inaugurada en los bajos del Edificio España de Madrid en 2022.

AGPCH también tiene un 90,9% de Inbest Prime VIII Inmuebles Socimi SA, lanzada en noviembre de 2020 y que gestiona 15.000 metros cuadrados de superficie comercial en el Edificio España.

La presencia de los Guillermo Prieto en el inmobiliario español va más allá. El 23 de septiembre de 2021 compraron por 25 millones la antigua sede de la filial del banco andorrano BPA, intervenido en 2015 por sospechas de blanqueo de capitales. El edificio, que llegó a okupar en 2017 el grupo neonazi Hogar Social, pertenece a Inbest GPF PC2 SL.

El objeto social de esta empresa es, aparentemente, fabricar bebidas alcohólicas, pero su verdadera actividad es la inmobiliaria. Según sus últimas cuentas, “el local cuenta con una superficie total construida de 1.576 m2 y su objetivo último es el arrendamiento”. El edificio sonó recientemente como sede de la Comisión Europea en España.

Inicialmente la dueña de Inbest GPF era AGPCH SA de CV, pero recientemente ha pasado a estar controlada indirectamente por la holandesa AGP Holding BV, con 64,4 millones en activos, según datos de Insight View. La dueña de la sede del Banco Madrid estuvo presidida hasta finales de 2023 por Javier Enrique Flores Cortes, directivo vinculado a muchas sociedades de la familia que es dueño del 50% de AGPCH, según el registro mexicano, y administra esa sociedad holandesa. Actualmente Inbest GPF PC2 SL está administrada por el máximo responsable de Inbest y presidente de la patronal de las socimis, Javier Basagoiti.

También controla indirectamente esa sociedad en Holanda la española PEC Recoletos Colón SL, dueña de esa moderna oficina de Caixabank a escasos metros de la sede del Banco Madrid que reformó Foster, uno de los arquitectos más reputados del mundo.

En este caso, la inversión la gestiona otra firma acostumbrada a manejar el patrimonio de las mayores fortunas españolas, GPF. Este fondo, presentado en septiembre de 2021 como nuevo propietario de la sede de Banco Madrid, lo lanzaron hace una década varios jóvenes financieros muy cercanos al núcleo del Ibex 35. GPF ha gestionado una reciente inversión de Juan Roig (dueño de Mercadona) en la academia de Rafa Nadal a través de una sociedad en Luxemburgo.

Según sus últimas cuentas, PEC Recoletos Colón es la propietaria de ese edificio alquilado a Caixabank en la Plaza de Colón, 1, y del aparcamiento de Paseo Recoletos, 39. Esos inmuebles estaban tasados en 106,5 millones a cierre de 2022. El contrato de arrendamiento con Caixabank se firmó en julio de 2019 por un plazo de 12 años. A su vez Caixabank concedió a PEC una línea de crédito de 50 millones en abril de 2020, según sus cuentas.

Otro de los vehículos para este desembarco tiene el curioso nombre de Checho Holdings SLU, que en 2022 compró el 66,74% de Valdemarín Real Estate SL. Esta empresa ha desarrollado 30 chalés unifamiliares en Aravaca (Madrid). Según sus últimas cuentas, compró los terrenos en febrero de 2019 por 15,45 millones, “estimando la culminación de viviendas durante el 2022 y la entrega para el primer semestre de 2024”. “Se espera que la venta de las 30 viviendas se culmine durante el año 2023”.

Origen offshore

Su principal accionista, Checho Holdings, es española, pero tiene origen offshore. Administrada por Javier Flores, se creó en diciembre de 2012 en Bahamas. En abril de 2016 se trasladó a Barbados. Y en diciembre de 2020 se mudó a Luxemburgo, justo cuando APGCH entraba en esas dos socimis cotizadas. En el Gran Ducado duró días. El 16 de diciembre de 2020 aprobó su traslado a Madrid, que pudo completar pese a que en enero de 2021, un registrador español, Fernando Trigo, “notificó una serie de defectos que pudieron ser remediados”, según documentación oficial.

Cuando se mudó a Luxemburgo, la dueña de Checho Holdings era otra offshore de nombre peculiar, Tizumo Miyuka, que en 2020 manejaba activos de 114 millones y también hizo el viaje Bahamas-Barbados-Luxemburgo-Madrid en las mismas fechas. Ya en España la absorbió Checho Holdings. Al mudarse al Gran Ducado, su dueño era Checho México SA de CV, domiciliada en la misma sede en el DF que AGPCH SA de CV. A siete minutos a pie de la Torre Grupo Salinas, donde están muchos negocios del polémico multimillonario ultraliberal Ricardo Salinas, tercera fortuna mexicana, que ha elegido España para eludir impuestos mientras el Fisco de su país le reclama miles de millones.

Ya en España, Checho Holdings SLU llegó a tener en 2021 más de 200 millones en activos y declaró 31 millones de beneficios.

Según sus cuentas, “la actividad actual de la empresa consiste en la gestión y administración de carteras muy diversificadas de acciones cotizadas en bolsa y otros valores negociables”: inversiones millonarias en fondos de UBS, JP Morgan, Citibank y un vehículo de GFP en Luxemburgo que participa en pymes españolas como Gestair (vuelos para ejecutivos), Somos (organización de eventos), Malasa (mobiliario para tiendas) o Golderos (dispensadores de cerveza).

Cuando se mudó a Luxemburgo, la administradora de Checho Holdings era Natalia Sisnett, venezolana que ha gestionado decenas de sociedades en Panamá y es vicepresidenta de Cidel, firma canadiense especializada en gestión de grandes patrimonios con oficinas en Barbados. Al aprobarse el traslado de Checho a España, se designó como representante a un abogado de PwC en Luxemburgo, Marc Albasser.

Otra sociedad española de este entramado es Cimsa Controladora, también administrada por Javier Flores, sede en Serrano y 128 millones en activos. Su dueña es Promed Resources, inscrita en Barbados en diciembre de 2016 y domiciliada en las oficinas de Cidel en ese paraíso fiscal.

Según sus cuentas de 2022, en diciembre de 2019 Cimsa compró por 8,1 millones tres naves industriales en la Ciudad del Transporte de Pamplona (Navarra) a la empresa logística Vicarli, que se quedó como inquilina con un contrato hasta diciembre de 2029. Vicarli es otra participada del fondo GPF.

La mayoría de estas sociedades en España las administra Javier Flores. En varias figura junto a Héctor Covarrubias, también con cargos en AGPCH SA o Controladora Cimsacv de CV, domiciliada en Cuernavaca (Morelos) y cuya máxima accionista es Purita Leonor Guillermo Prieto Rivera.

Flores y Covarrubias administran en Miami (Florida, Estados Unidos) sociedades con denominaciones como El Vengador Intergaláctico Inc, Chicharrón USA Inc, Papaton USA Inc, Alguien dijo Mezcal? Corp o De Aquí soy USA LLC.

Javier Flores, con el que elDiario.es contactó por correo electrónico sin obtener respuesta, ha estado muchos años vinculado a Casa Armando Guillermo Prieto. En 2013 era su director de Operaciones y la presentaba como una empresa familiar “100 por ciento mexicana que tiene como objetivo participar activamente dentro de la industria alcoholera a nivel nacional”.

Tras la Coca-Cola, la familia diversificó inversiones con el mezcal, centenaria bebida ritual producida a partir del agave y prohibida durante años en Estados Unidos (la consideraba una droga ilegal). Con un fuerte impacto medioambiental, mueve un negocio millonario. Según datos oficiales del Consejo Mexicano Regulador de la Calidad del Mezcal (Comercam), esta industria genera 40.000 empleos directos y más de 190.000 indirectos.

Solo en 2022, la producción de mezcal se disparó un 75%, hasta 14,16 millones de litros. En diez años, se ha multiplicado por más de diez. El 91,3% de la producción se concentra en Oaxaca.

Casa Armando Guillermo Prieto es, según su web, “líder de mezcal en México” y “con presencia cada vez mayor en Centroamérica, Europa, Australia, Asia”. “Representa la continuidad de un sueño de 5 generaciones, creado con valores familiares, una rica herencia cultural y gran amor por Oaxaca y por México”. “Nuestras marcas de Mezcal están en el Top 10 de las marcas más vendidas y reconocidas en México”, afirma la empresa, con la que elDiario.es contactó sin obtener respuesta.

La prensa mexicana ha recogido en los últimos años episodios oscuros sobre los Guillermo Prieto. Purita fue señalada hace años por donaciones opacas a la campaña del conservador Vicente Fox, antiguo directivo de Coca-Cola en Latinoamérica, para las presidenciales de 2000. En 2001, la prensa se hizo eco de la detención en Morelos de su hijo César Gómez Lince Prieto por cargos de delincuencia organizada, falsificación de documentos y fraude.

En julio de 2011, volvieron a ser noticia en las páginas de Sucesos por el asesinato de la esposa de César Gómez, Karina Flores. La prensa local manejó primero la versión de un secuestro, perfectamente creíble en un estado muy golpeado por la violencia y el narcotráfico. Karina Flores, que tenía 35 años, mantenía con su nuera, Purita Leonor Guillermo Prieto Rivera, un litigio por la patria potestad del único nieto y heredero del imperio refresquero del sur del país. Fue acribillada a balazos en Cuernavaca (Morelos).