Dani Clos: "La primera vez que piloté un coche eléctrico me impresionó su potencia"

Acostumbrado al ruido del motor de Fórmula 1, el piloto Dani Clos ha recordado la sensación que le produjo conducir por primera vez un coche eléctrico en competición porque le impresionó su potencia y, a la vez, no escuchar solo la fricción del neumático sobre el asfalto o el freno.



Aunque no fue lo único que le sorprendió, porque también fue consciente de que la conducción es mucho más relajada y saludable, según explicó durante una charla en el II Salón del Vehículo Eléctrico del Cabildo del Gran Canaria en el recinto ferial del Infecar, destaca un comunicado de la Institución insular.



Clos extrapola su experiencia al día a día y está convencido de que pasarse a la movilidad eléctrica produce menos estrés frente al volante.



El expiloto probador del equipo Hispania de Fórmula 1 explicó que decidió reinventarse y que ahora compite en el Electric GT, un campeonato internacional de vehículos eléctricos.



Aunque reconoció que todos los cambios suelen ser complicados, animó a no tener miedo de hacerlo porque los beneficios son tanto económicos como medioambientales.



Pilotar en competición un vehículo eléctrico provoca, por ejemplo, cambiar las estrategias que utilizan con los coches de gasolina, detalla, pues es necesario controlar la velocidad para que no haya un desgaste más rápido de la batería.



"No puedes apretar el acelerador siempre al máximo", explica, por lo que la gestión de la temperatura y el consumo resulta fundamental.



La carga de la batería es el mejor o el peor aliado según la conducción, apunta Clos, quien agregó que la táctica es reservar para las dos últimas vueltas la mayor parte para obtener en ese momento la potencia máxima del vehículo, ya que esa pericia puede llevar al podio.



Tanto la Fórmula E, una categoría de competición de monoplazas eléctricos, como el Electric GT, están aún en pleno proceso de innovación.



Clos detalló que hay pilotos que en lugar de repostar, como es habitual en las competiciones convencionales, cambian directamente de coche en caso de desgaste de las baterías. Considera que es una circunstancia que de momento limita, pero también de que hay que empezar la transición porque es el camino a seguir.



"Hay mucha tecnología por desarrollar, pero todo evoluciona rápido, lo que antes se veía a diez años vista ahora está disponible en apenas uno; la transición está siendo natural, es inevitable, y están dando muy buen resultado", exclamó el piloto.