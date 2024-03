Pedro Quevedo: “Llenar las ciudades de alquiler vacacional degrada las condiciones de vida de la población local”

Buscar la calidad y no la cantidad, preservar la identidad y las tradiciones de Canarias y priorizar a la población local. Estas han sido algunas de las propuestas para alcanzar la sostenibilidad turística que ha planteado el concejal de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo Iturbe. El primer teniente de alcaldesa de la ciudad ha participado este miércoles en la mesa de debate El reto de la sostenibilidad turística, en el marco de la jornada sobre turismo organizada por elDiario.es.

“Si un o una joven pretende independizarse en Las Palmas de Gran Canaria, no lo va a conseguir”, ha apuntado Quevedo. El concejal de Desarrollo Local, Turismo y Ciudad del Mar ha advertido que la presión turística que sufren las islas está generando un gran impacto sobre los recursos, los servicios públicos, las infraestructuras y las condiciones de vida de la población local. Para él, la política turística no puede fundamentarse en “contar visitantes”, sino en buscar un turismo de calidad. “En Canarias estamos ya a 16 millones de turistas al año y la renta per cápita ha caído. Algo no está funcionando”, ha aseverado.

“Lo que es bueno para los turistas, primero tiene que ser positivo para las personas que habitan en el territorio y no al revés”, ha continuado. Según Quevedo, la creación de un gran acuerdo por el turismo sostenible debe implicar no solo políticas medioambientales y de adaptación al cambio climático, sino también incluir políticas de vivienda y sociales. “Llenar las ciudades de una oferta turística brutal como el alquiler vacacional lo que hace es degradar seriamente las condiciones de vida de la población”, añadió.

Sobre la posibilidad de poner un límite al número de turistas que viajan al Archipiélago, Quevedo sostiene que “no se puede poner puertas al campo”. Sin embargo, defiende la realización de investigaciones y análisis que determinen cuál es la capacidad de carga de la región. El concejal también ha puesto el foco en la necesidad de preservar la identidad de los pueblos y las tradiciones: “La homogeneización es un fenómeno peligroso que pretendemos combatir con contundencia”.

Turismo y naturaleza

En esta mesa de debate también ha participado la directora adjunta del departamento de Desarrollo Sostenible y Turismo de Naciones Unidas, Sofía Gutiérrez. “El turismo es un sector que depende de la naturaleza, por lo que tiene una responsabilidad esencial”, ha comenzado. Para poder crear un equilibrio entre el turismo y los espacios naturales, Gutiérrez propone medir y obtener datos fiables sobre el impacto económico, sociocultural y medioambiental del sector.

“El objetivo es que el turismo sea capaz de dar más a la naturaleza que lo que toma de ella”, apunta. Según la experta, aunque aún queda mucho camino por recorrer, se está avanzando de manera sólida. En este punto ha coincidido la asesora del gabinete de la Secretaría de Estado de Turismo, María Velasco González. “El Gobierno central lo que pretende con los fondos europeos y el trabajo diario es alcanzar un modelo turístico sostenible de éxito y que esto impregne todas las actividades”, ha aseverado.

Sofía Gutiérrez ha defendido también la importancia de frenar la desaparición de la biodiversidad como consecuencia de la presión humana. En esta línea, Susana Herranz, alcaldesa de Castro Urdiales (Cantabria), ha insistido también en la importancia del patrimonio, de recibir un perfil de turista “ciudadano y respetuoso” y de incluir la perspectiva de género en las políticas económicas.

Monitoreo de las costas

Pedro Quevedo también ha puesto sobre la mesa la importancia de monitorear las costas de Canarias. En concreto, ha puesto el ejemplo de la playa de Las Canteras, en Las Palmas de Gran Canaria. “Puede que dentro de unos años no sea cómo la conocemos”, ha indicado.

El Ayuntamiento de la capital de Gran Canaria ha desarrollado labores de control de las transformaciones que ha sufrido esta playa con el paso de los años: “Analizamos la contaminación, los residuos, si hay o no medusas, los movimientos de arena, de costa, la degradación de la barra de Las Canteras…”, indica.

Para concluir, el concejal ha resaltado la importancia de combatir el negacionismo del cambio climático: “Para luchar contra él primero hay que creerse que es cierto, y han surgido amplios sectores emergentes en lugares significativos como la política que no se creen el cambio climático. Tenemos un problema serio”.