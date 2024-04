La esencia de César Manrique revive en Lanzarote este 20A: ''Hoy decimos basta a la destrucción''

Lanzarote se despierta cada semana con diferentes atentados ambientales en sus espacios protegidos. Nuevos proyectos hoteleros y esqueletos de complejos turísticos ilegales son ya parte del paisaje. Este sábado, 10.000 personas dijeron basta a la destrucción y tomaron las calles de Arrecife para exigir un cambio en el modelo económico de la isla y de toda Canarias. ''Lanzarote ya no se sostiene'', gritaron los manifestantes.

Una gran marea amarilla inundó la capital. Sombreros típicos de Lanzarote y de La Graciosa, banderas de Canarias y fotos del artista conejero César Manrique se entremezclaron en las arterias principales de la ciudad. ''Turistas sí, pero no así'' o ''Tu vivienda vacacional me sube el alquiler'' fueron algunas de las proclamas que se escucharon en este pequeño territorio Reserva de la Biosfera. Con poco más de 150.000 habitantes, la isla ha llegado a recibir en un año más de tres millones de visitantes.

En este caso, fue la propia ciudadanía la que decidió organizar la protesta nacida en Tenerife. ''Camarera, trabajador de la limpieza, doctora, agricultor, profesora, comerciante, empresaria, ganadero, científica... Todas participamos en esta protesta masiva'', explicaron las organizadoras.

Entre los asistentes estaban los vecinos de la Caleta de Famara, un enclave natural privilegiado hasta el que se ha propagado también el turismo masivo que atraviesa al resto del Archipiélago y que lucha por conservar su esencia. ''Famara va a morir de éxito'', se leía en una de sus pancartas.

Después de más de una hora de manifestación, los manifestantes llegaron a las puertas del Cabildo de Lanzarote, gobernado en la actualidad por Coalición Canaria y el Partido Popular. ''¿Dónde está Oswaldo Betancort?'' o ''Coalición Canaria es una inmobiliaria'', gritaron al llegar a la sede.

Allí, varias ciudadanas de diferentes edades leyeron un manifiesto. La más pequeña pronunció unas palabras del poeta del paisaje César Manrique: ''Hemos empezado a descubrir que todo está interconectado y que la ocupación desmedida del suelo acaba destruyendo a la naturaleza y, por tanto, al ser humano'', leyó la niña.

''Me da pena que en estas islas, después de haber realizado milagros como el de Lanzarote, donde de la nada se creó una utopía, el Gobierno y las autoridades no hayan tenido la suficiente visión de futuro para darse cuenta de que había que parar y programar para impulsar una industria inteligente del turismo y así acabar con la especulación caótica que se extiende por toda Canarias'', dijo la niña repitiendo las palabras de Manrique.

Después, las manifestantes exigieron soluciones a los altos índices de pobreza que golpean a la población residente, a la imposibilidad de acceder a una vivienda digna y medidas para proteger el entorno natural. ''Son cada vez más las numerosas especies de aves y plantas autóctonas de la isla en grave peligro de extinción debido a la sobrecarga y sobreexplotación de su hábitat''.

Para terminar, recordaron que la manifestación no suponía un ''no al turista'', sino una llamada al turismo respetuoso y a la transformación del sector hacia un modelo más sostenible y controlado. ''No al modelo de masificación turística con el que se llenan las arcas la patronal hostelera, la clase política y el capital extranjero especulador, que extermina nuestra cultura, nuestra calidad de vida y nuestra riqueza ambiental''.