La 1 (31.6%) arrasa con la final de la Champions, que corona al Manchester City ante 3.6 millones de espectadores

La final de la Champions League 2023 cumplió esta sábado dos pronósticos. El primero, la victoria del Manchester City, que se daba por segura en la previa y se acabó materializando, aunque sólo por un solitario gol de Rodri Hernández ante un combativo Inter de Milán. Y el segundo, que el encuentro entre ingleses e italianos arrasaría en audiencias, como también ha acabado ocurriendo.

El partido, disputado entre las 21:00 y las 23:00 horas, aproximadamente, reunió de media a un 31.6% de cuota y 3.629.000 espectadores durante su emisión en abierto a través de La 1. Si sumamos la audiencia de Movistar Plus+ (5% y 572.000), el seguimiento del choque alcanzó el 36.6% de share y 4.201.000 televidentes.

Este registro no se puede comparar con el de la final del año pasado, cuando la presencia de un equipo español, el Real Madrid, hizo que la audiencia de su partido contra el Liverpool se disparara hasta un 57.2% y 8.360.000 entre ambas cadenas. En cambio, sí se puede comparar con el de la última final sin españoles emitida en abierto: la que jugaron en 2013 el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, que tuvo menos cuota (30.8%) pero prácticamente los mismos espectadores (4.200.000) que la de este sábado, aunque aquella sólo se emitió en La 1. Si hablamos del presente año, la emisión deportiva más vista sigue siendo la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna, también emitida por TVE (39.5% y 5.326.000).

Que el duelo entre City e Inter acabara en el tiempo reglamentario, sin necesidad de recurrir a prórroga y penaltis, ayudó a que el resto de ofertas de la noche no acusaran tanto el golpe de enfrentarse a una final de Champions. De hecho, La Voz Kids (12.4% y 1.111.000) apenas cede medio punto y 12.000 televidentes en Antena 3 respecto a la semana pasada, mientras que laSexta Xplica (4.2% y 414.000) solo baja seis décimas y 41.000 adeptos, aunque sigue muy débil.

Por contra, las grandes damnificadas son las ofertas de Mediaset, aunque más por sus contenidos que por el fútbol. Por ejemplo, Telecinco pierde prácticamente la mitad de la audiencia que obtuvo el sábado anterior con la final de Got Talent: All Stars, pues su refrito 'Mix' sólo atrae a un 6.2% y 609.000. Y Cuatro pasa de dar la sorpresa y liderar con el estreno de la versión en acción real de Mulan a perder casi 8 puntos con el enésimo pase de Seven (5.8% y 587.000).

PROGRAMAS CON MEJOR CUOTA DEL SÁBADO (POR CADENAS)

La 1: Fútbol: Final Champions League: Manchester City-Inter 31.6% Antena 3: La ruleta de la suerte -rep- 18.2% Telecinco: Socialité by Cazamariposas 12.7% Cuatro: Home Cinema: Transformers 8.5% La 2: Saber y ganar: Fin de semana 5.1% laSexta: Zapeando -rep- 4.9% Informativo con mejor share: Antena 3 Noticias 1 22%

*Programas emitidos entre las 09:00 y las 01:00 horas

EL MINUTO DE ORO

“Futbol: Champions league” (La 1), a las 22:55 con 4.548.850 espectadores y un 35.4% de share

CADENAS

Día

La 1 13.2% Temáticas de pago 11.9% Antena 3 11.5% Telecinco 9.5% Autonómicas (FORTA) 8.1% Cuatro 5.4% laSexta 4.3% La 2 2.6% Autonómicas privadas 0.3%

Mes

Antena 3 13.4% Telecinco 11.4% Temáticas de pago 10.2% La 1 9.1% Autonómicas (FORTA) 8.7% laSexta 6.4% Cuatro 5.1% La 2 2.7% Autonómicas privadas 0.3%

PRIME TIME

Fútbol: Final Champions League: Manchester City-Inter 31.6% 3.629.000 Post fútbol: Final Champions league: Manchester City-Inter 21.1% 2.536.000 Cine: Mortal Engines 9.1% 782.000 La Voz Kids: A punto de empezar 6.3% 768.000 La Voz Kids: Batallas 12.4% 1.111.000 Got Talent: All Stars Mix 6.2% 609.000 First Dates -rep- 3.5% 420.000 El Blockbuster: Seven 5.8% 587.000 Sábado clave 2.5% 263.000 laSexta _Xplica: 4.2% 414.000 El cine de La 2: Presentación: Retrato de una mujer en llamas 2.5% 297.000

LATE NIGHT

Got talent: All stars momentazos 6.9% 319.000 Casino Gran Madrid online show 5% 154.000 La voz kids: Grandes momentos 9.3% 298.000 Cine 2: Godzilla: Rey de los monstruos 6.9% 272.000 Cine: Enganchados a la muerte 6.9% 299.000 Encarcelados 2.8% 97.000 La noche tematica: La fascinante maquina del tiempo 1.6% 101.000 Documentos tv: Fantasmas de petroleo 2.4% 71.000

SOBREMESA / TARDE

Multicine: El amante olvidado 12.7% 1.222.000 Multicine 2: La reina asesina del baile 11% 927.000 Multicine 3: Perversion ( 2018 ) 9% 720.000 Fiesta 12.1% 1.057.000 Sesión de tarde: Un Verano En Amberes 9.6% 930.000 Sesion de tarde 2: La semana del nido 8.4% 730.000 Cine de barrio: Busqueme a esa chica 10.8% 851.000 Previo futbol: Champions league: Manchester city-inter 16.5% 1.419.000 Cine: Arma letal 4 4.1% 395.000 Cine 2: Dunkerque 4% 327.000 Callejeros viajeros: Playas de baja california 2.7% 265.000 Home cinema: Transformers 8.5% 802.000 Home cinema 2: El avion del dinero 5.3% 429.000 Futbol: Queens league: Xbuyer team-las troncas fc 1.8% 147.000 El hombre y la tierra: Los yanomanos, un pueblo de la selva 2.4% 231.000 Saber y ganar: Fin de semana 5.1% 499.000 Grandes documentales 3.2% 292.000 Jardines con historia: Hacienda nadales 2.4% 196.000 Hotspots: La última esperanza: Australia 2.4% 187.000 Apocalipsis de la antigüedad 2.3% 186.000 Las tentaciones de justo 1.7% 176.000

FRANJA MATINAL

Got Talent España 10.4% 228.000 Mas que coches 5.5% 168.000 Got talent: All stars momentazos 9% 331.000 Socialité by Cazamariposas 12.7% 869.000 Zapeando 4.9% 121.000 Equipo de investigación: Haters: Odio en las redes 4.4% 133.000 Equipo de investigación: La cara b de la red 4.8% 167.000 Equipo de investigación: Efecto tiktok 4.4% 210.000 Los más... 3.9% 64.000 La voz kids: Batallas 8.8% 263.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 9.2% 392.000 Cocina abierta de Karlos Arguiñano 13.3% 709.000 La ruleta de la suerte 18.2% 1.394.000 Zoom net 14.5% 143.000 Fin de semana 24h 14% 245.000 Brigada tech 4.6% 128.000 MasterChef 6.5% 224.000 Audiencia abierta 5.6% 298.000 Viaje al centro de la tele 5.8% 398.000 Corazón fin de semana 7.4% 632.000 Surferos tv 3% 27.000 Hotel, dulce hotel 3.4% 44.000 Callejeros viajeros: Tribus de etiopia 5.1% 108.000 Callejeros viajeros: Boda masai 6.7% 183.000 Callejeros viajeros: Costa de kenia 6.7% 198.000 Callejeros viajeros paraisos: Madagascar, el dorado del indico 6.7% 224.000 Viajeros Cuatro: Tunez 7.5% 338.000 Cuatro al día: Fin de semana 5% 361.000 Los conciertos de la 2: Orquesta sinfonica y coro de rtve 4% 63.000 80 cm: La pedriza, una gran escuela 2.5% 59.000 Agrosfera 3.1% 88.000 Para todos la 2 2.3% 68.000 Objetivo igualdad 2.5% 74.000 En lengua de signos 1.7% 55.000 Sobrehumanos.los sentidos del mañana: El oido 1.7% 61.000 ¿Como lo hariamos hoy? 2.4% 112.000 Tendido cero 2.2% 154.000 El hombre y la tierra: La selva virgen venezolana 1.7% 153.000

INFORMATIVOS

SOBREMESA

Antena 3 Noticias 1 22% 2.124.000 Informativos Telecinco 15h 13.7% 1.328.000 Telediario 1 9.9% 957.000

PRIME TIME

Antena 3 Noticias 2 10.9% 1.097.000 Informativos Telecinco 21h 8.9% 921.000 laSexta Noticias 20h 6.1% 477.000

FRANJA MATINAL

laSexta Noticias 14h 8.5% 622.000

