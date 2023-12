Alejandro Nieto 'busca el Nirvana' de nuevo en un reality: “Me da miedo que nos dejen de retrasados”

Cuatro emite este lunes 18 de diciembre la tercera entrega de En busca del Nirvana, el nuevo reality con sello 'tróspido' que combina “personajes como los de Gandía Shore” con elementos de “Pekín Express, Gran Hermano y Supervivientes”. Así lo define Aless Gibaja, uno de sus protagonistas, que junto a Alejandro Nieto y Andrea Gasca defiende que “nunca ha existido nada igual” en televisión.

Los tres participantes, salidos todos de otros formatos de telerrealidad, charlaron antes del estreno con verTele sobre una de las grandes apuestas de Mediaset para su segundo canal. Un programa que no ha cuajado en audiencias en sus dos primeras emisiones en la noche del lunes, y que intentará revertir la situación de la mano de su presentador Raúl Gómez y de diez personajes que reivindican dejar atrás las etiquetas que han arrastrado en sus experiencias televisivas previas.

“La gente siempre juzga por la imagen y pone etiquetas, pero esas etiquetas hay que cortarlas. Eso es retro, es del siglo pasado. Estamos en el siglo XXI, no hay que juzgar por una imagen, por un vídeo editado o por un reality”, comenta Gibaja en la entrevista. En esa línea, Nieto admite tener cierto temor por el resultado final del formato, pues el divertido sello de Warner siempre da muchos memes: “Me da miedo que nos dejen de retrasados”, confiesa.

Sobre el programa en sí, Aless Gibaja asegura: “Pensábamos que nos íbamos a una isla, a un resort, y estuvimos en la pobreza extrema”, y dice haber “sufrido de verdad” en las grabaciones: “Creo que hasta ahora no ha habido un reality tan extremo a nivel de show”. “Ha habido momentos que ha sido peor que Supervivientes”, llega incluso a zanjar Nieto, a quien este reto le ha hecho reflexionar sobre su privilegiada situación en España en comparación con lo que ha visto y vivido en Nepal.

Aless, eres una persona que evita el conflicto y a la que no le gusta el reality puro. ¿Qué te llevó a aceptar 'En busca del Nirvana' sin saber siquiera quiénes iban a ser tus compañeros?

Aless Gibaja: No sabíamos ni con quién íbamos, ni qué íbamos a hacer. Pero cuando hay conflicto también entro, en GH VIP ya lo hice. No me gusta el conflicto, no soy hater, soy más lover, pero cuando hay injusticias sí que entro. ¿Verdad?

Alejandro Nieto: A mí me ha defendido muchísimo. Yo, que vengo de Cádiz y me han llamado machista, homófobo y asesino, con el que mejor me he llevado ha sido con Aless. Ha sido mi confidente, mi protector. Es una persona que sorprende mucho porque es muy inteligente, cuando tiene que enseñar la garra la enseña, y es superpositivo. Le quiero mucho en mi vida.

Andrea, a ti también te han criticado mucho tras tu paso por 'La isla de las tentaciones'. ¿Te daba miedo volver a exponerte en un reality?

Andrea Gasca: No. Al principio me costó asimilar las críticas, pero ha llegado un momento en que no voy a parar mi vida por lo que diga gente que no me conoce. A mí lo que me importa es lo que piensen los que sí me conocen y están conmigo, y como sé que eso es positivo las críticas me dan igual.

Alejandro Nieto: Yo tenía un concepto de Andrea superdiferente, y cuando la conoces 24 horas es una tía supernoble, de paz y amor. Es muy buena persona.

Aless Gibaja: La gente siempre juzga por la imagen y pone etiquetas, pero esas etiquetas hay que cortarlas. Eso es retro, es del siglo pasado. Estamos en el siglo XXI, no hay que juzgar por una imagen, por un vídeo editado o por un reality. Cuando entré fue con la idea de no juzgar a nadie e ir viendo.

Alejandro Nieto: Recuerdo tener muchas conversaciones con Aless y decirle, 'tú y yo somos los más normales'. ¡Imagínate!

Aless Gibaja: El casting somos un cóctel molotov, y ha sido algo mágico que hayamos encajado. Ha habido diferencias y peleas, pero somos una familia. Lo hemos vivido al extremo, hemos vivido cosas únicas y hemos ido a lugares en los que si no fuera por este programa no llegaríamos a visitarlos. Hemos estado en medio de la jungla y de la montaña, en la pobreza extrema. Cualquier persona sin recursos en España es rico comparado con lo que se ve allí en Nepal.

¿Qué enseñanza os lleváis del reality?

Alejandro Nieto: Nos llevaron a un sitio donde había niños y me partí. Yo, que tengo un hijo, les veía y pensaba 'qué pena que hayáis nacido aquí'. Te das cuenta de que somos unos privilegiados.

Andrea Gasca: Y te das cuenta de la superación y el esfuerzo que tendrán que hacer esos niños para ir al colegio. Y en cambio aquí... cuanto más tienes más necesitas, innecesariamente.

Aless Gibaja: Aquí estamos preocupados por cosas superficiales como los likes...

Alejandro Nieto: Y llega un momento que eso se olvida, ¿eh?

¿Os vino bien estar sin móvil durante las grabaciones?

Aless Gibaja: Los primeros días lo pasé fatal, también por no poder hacer fotos. Tenía FOMO de no poder grabar las cosas que estábamos haciendo. Necesitaba mis selfies y mis vídeos.

En ese contexto, ¿os habéis olvidado de que había en juego un premio o habéis sido muy competitivos entre vosotros?

Alejandro Nieto: Van pasando cosas y te vas montando tu película. No podemos explicarlo mucho por no hacer spoiler, pero hemos competido mucho.

Aless Gibaja: Y también hemos competido con uno mismo. Estamos acostumbrados a unas cosas en nuestro día a día, y allí no teníamos nada. Más allá de la tecnología, allí estábamos en medio de la nada entre ratas, cucarachas, murciélagos, piojos, chinches...

Alejandro Nieto: No queríamos vivir en la pobreza porque era muy extrema. Me lo comparaban con Supervivientes, y esto ha habido momentos que era peor.

¿Os preocupa la recepción de la audiencia?

Alejandro Nieto: A mí me da miedo. Está habiendo muchos cambios en Mediaset, hay cosas que no funcionan como antiguamente, como Gran Hermano. Y este formato creo que lo hemos montado tan bien que es aire fresco. Es ver a diez personajes que lo tenemos todo en la vida y que nos ponen en la miseria. Es un show y quiero que lo vea todo el mundo.

Aless Gibaja: Tengo el feeling de que va a ser un éxito. No existe nada igual, lo tiene todo.

¿Cómo vivís todos los cambios que está habiendo en Mediaset?

Aless Gibaja: Con miedo. A nivel personal me siento responsable y si [el reality] no funciona me siento culpable. En realidad no es mi culpa, es un conjunto de muchas circunstancias, pero cuando algo no funciona te frustras. Y ya no sólo por nosotros, sino por todo el equipo gigante que ha trabajado muchas horas en esto.

Alejandro Nieto: Cuando haces algo, quieres hacerlo lo mejor posible. Gané Supervivientes, sé lo que es un reality y lo que es estar en el nivel más alto, y quiero volver a ese punto.

¿Os preocupa cómo vais a quedar por la edición del reality?

Andrea Gasca: A mí me da un poco de miedo, porque en totales sueltas lo primero que se te pasa por la cabeza.

Alejandro Nieto: A mí me da miedo que nos dejen de retrasados, la verdad.

Aless Gibaja: La edición de Warner es mágica y nunca deja mal. Es un programa que nunca ha existido nada igual: entre nosotros, que parecemos como de Gandía Shore, y es un Pekin Express mezclado con Supervivientes y Gran Hermano. Es un conjunto de todo.

¿Todo lo que se ve en el programa es real, o habéis tenido momentos de comodidad o privilegios que no se han visto?

Aless Gibaja: Nada de comodidad, jamás. Hemos sufrido de verdad. Creo que hasta ahora no ha habido un reality tan extremo a nivel de show. Qué pena que no se pueda oler o sentir lo que vivíamos. Pasamos del todo a la nada en segundos. Pensábamos que nos íbamos a una isla, a un resort, y estuvimos en la pobreza extrema.

¿Qué ha sido lo peor o el momento más difícil de 'En busca del Nirvana'?

Andrea Gasca: Para mí, lo peor era levantarme a las 6 de la mañana sin poder dormir. Estábamos ahí con ratas y bichos, y sin haber descansado nada teníamos que hacer pruebas y darlo todo.

Aless Gibaja: No dormíamos nada. Y estaba todo sucio.

Alejandro Nieto: Lo que he llevado peor han sido las horas de grabación y decir lo mismo una y otra vez. Son muy perfeccionistas y cualquier cosa eran tres o cuatro horas. No dormías bien, ni tampoco comías bien, y repetías las cosas un montón de veces.

Aless Gibaja: Pero todo eso es para brillar. Para mí lo más duro ha sido estar con ratas, chinches y cucarachas. Ha sido una locura.