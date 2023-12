Anne Igartiburu opina sobre los presentadores de las Campanadas 2023-2024 en TVE: “Adoro a Ana Mena”

Con 17 retransmisiones consecutivas de las Campanadas en su trayectoria, Anne Igartiburu es una voz autorizada en lo que a la noche de Fin de Año se refiere. Es por ello que no ha dudado en dar su apoyo a Ramón García, Ana Mena y Jennifer Hermoso, la apuesta de TVE para las 'uvas' 2023-2024 en el que es el segundo año de la presentadora vasca lejos del balcón de La 1 en la Puerta del Sol.

“Fantástico, me parece un trío estupendo. Muy bien”, ha respondido la conductora de Corazón al ser preguntada por Europa Press por su opinión acerca de los seleccionados para dar la bienvenida al 2024 en la cadena pública. “Creo que he oído además que Jenni es la segunda mujer más influyente del mundo. A mí me parece todo bien, no tengo ningún problema”, ha añadido Igartiburu, al tiempo que ha confesado que “adora” a Ana Mena.

Cuestionada sobre si dará la sorpresa en alguna retransmisión de Fin de Año como ocurrió hace doce meses con Ibai Llanos para Twitch, Anne ha comentado que “no creo” y ha desvelado su plan para la noche de las Campanadas: “Las veré desde casa como hacía cuando era pequeña”.

Lo hará en La 1, “claro”, si bien apunta que el compañerismo siempre ha reinado entre los 'rivales' televisivos en la Puerta del Sol: “Cuando las daba yo iba a ver a Cristina [Pedroche], nos saludábamos los presentadores, pero luego tú defiendes lo tuyo. Yo admiro muchísimo a mis compañeros sean hombres, mujeres, hagan lo que hagan. Ponerte delante de una cámara y defender un programa, cualquier tipo de trabajo, para mí es loable”.

Por último, Anne Igartiburu ha confirmado que ya está preparándose para conducir la vuelta de Mira quién baila, como adelantó verTele en exclusiva: “Ya se hizo y funcionó muy bien en TVE. Espero que se repita”, ha deseado, sin desvelar detalles sobre la preparación de la nueva edición.