Belén Esteban, estrella de la TV en Estados Unidos por el viaje de 'Sálvame' con Netflix

El viaje de Sálvame con Netflix ya está dejando momentazos televisivos al otro lado del charco. Los colaboradores del ya difunto programa de Telecinco viajaron hace unos días a Miami para grabar sus nuevas aventuras para la plataforma y ya han tenido su primera intervención en la TV de Estados Unidos.

Belén Esteban, Terelu Campos, Kiko Matamoros y Víctor Sandoval visitaron este 20 de julio ¡Siéntese quien pueda!, programa de Univision presentado por Julián Gil y en el que colabora el español Álex Rodríguez, exreportero de El programa de Ana Rosa con el que todos ellos coincidieron durante su etapa en Mediaset.

El canario ejerció de anfitrión para el grupo de tertulianos, entre los que destacó sobre los demás la figura de Belén Esteban. La colaboradora se desenvolvió como pez en el agua en el plató de la cadena americana, donde habló de su amistad con Rosalía, de las canciones de Shakira e incluso de Jesulín de Ubrique.

“En el programa de mi compañera María Patiño, que la vais a conocer mañana, salió un crítico hablando fatal de Rosalía y yo al día siguiente en Sálvame quise contestarle. Después me escribió para darme las gracias”, contó sobre cómo empezó su relación con la artista.

En esas se metió Kiko Matamoros, que puso en duda su amistad y provocó un rifirrafe como los que protagonizaban en la tarde de Telecinco. “Tú lo que haces es tapar todo lo que sabes sobre Rosalía”, le reprochó. “Y tú tapas sobre los del Real Madrid”, respondió Belén, ante lo que su compañero lanzó una 'bomba': “¿Por qué no cuenta lo que piensan los papás de ella sobre Rauw Alejandro?”.

Se acuerdan de Jesulín en Univision

En el programa de Univision también quisieron saber la opinión de los rostros de Sálvame sobre Shakira, a fin de conocer la percepción que se tiene en España sobre la artista. Y en ese tema también tomó protagonismo Belén, que se posicionó de parte de la colombiana.

“Yo, si hubiera sido cantante, a todos los ex que he tenido les hubiera hecho una canción a cada uno. Entonces yo estoy con Shakira”, manifestó la de San Blas. “A mí me hubiera gustado que le hubieras hecho una canción a Jesulín”, saltó uno de los colaboradores de ¡Siéntese quien pueda!, a lo que la española respondió: “A ese le hubiera hecho un álbum entero en vez de una canción”.

Belén Esteban, en su salsa

Pero Belén Esteban no sólo participó activamente en los asuntos relacionados con su vida, ya que también se lanzó a opinar sobre otras noticias abordadas en el programa centradas en celebrities de allí.

“Soy muy fan de Chiquis Rivera. La he seguido desde siempre, fui a Long Beach a ver donde nació. Creo que Don Pedro habla muy bien de su hija, pero pienso que la familia no se ha portado bien con Chiquis y sus hermano”, opinó la excolaboradora de Sálvame, que se atrevió a cantar un fragmento de una de las canciones de la artista e incluso le lanzó un mensaje a cámara: “Quiero conocerte. He venido a Miami, así que a ver si un día te puedo ver”.