'El Conquistador' de TVE alzó a su “digno ganador” en una final en la que casi pierde por segundos

A las 23:15 horas empezaba la emisión de la final de la primera edición de El Conquistador en TVE. Con Lucas, Miguel, Euxebi, Azo, Agus, Mati y Joana como protagonistas absolutos.

“Va a ser una final larga, dura, completa y bonita para demostrar que estáis hechos con el material con el que se forjan las leyendas” arrancaban diciendo Raquel Sánchez Silva y Julian Iantzi. Y así fue. El desenlace consistió en una sola prueba, formada de varias a la vez.

Los siete finalistas tuvieron que luchar por mar, tierra y aire para acabar alzando a Miguel como el ganador de la aventura más dura de la televisión, que se llevó los 100.000 euros: “Entró con su hermano gemelo pero ha pasado a primer plano por méritos propios”, concluía la presentadora.

Por segundos de diferencia casi gana Joana

La prueba final consistió en lograr un primera banderín en una playa a la que llegaban saltando desde un helicóptero en marcha. Una vez abajo, tuvieron que buscar una brújula y un pergamino que les indicaba un rumbo. A partir de ahí debían ir en solitario.

Encontrado dicho destino, debían llevarse un segundo banderín y escalar una montaña entera para encontrar los otros dos. El primero que los lograra se llevaba la gloria.

Durante toda la prueba fue Miguel el que estuvo en primer lugar, pero muy de cerca le seguía Joana constantemente. Algo que le puso nervioso y cargó las pilas. El resto iban muy por detrás, unos incapaces de encontrar los banderines por desorientación y otros por algunos errores.

Finalmente, hasta cinco conquistadores estuvieron a la vez escalando la pared. Pero solo fueron Miguel y Joana los que lograron el cuarto banderín. Por segundos de diferencia, él llegó antes a la bandera del triunfo.

“¡Eres el ganador de El Conquistador!” exclamaba Raquel mientras él se echaba a llorar: “Por mi familia, por mis amigos, por todos los que han confiado en esto. Por mi hermano”, decía entre sollozos. “Es un digno ganador, se lo merecía” comentaba el resto de compañeros.

Mientras Joana dejaba un último recado: “Pese a que no haya ganado he demostrado que las mujeres somos fuertes, y a todas las niñas que nadie os diga que no podéis”.