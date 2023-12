Semana de relevos en la programación de TVE, que arranca diciembre con 4 despedidas a las puertas de Navidad

La 1 de TVE ha terminado noviembre con una sensación agridulce. La cadena pública mantiene la segunda posición en el ranking de cadenas por encima de Telecinco, con un 10% de cuota mensual; sin embargo, experimenta una bajada de cuatro décimas en comparación con el mes anterior. Por delante, diciembre se antoja un mes particular, marcado por la programación navideña con la que la corporación suele llevarse tantos importantes, sobre todo en Nochebuena y Nochevieja. Hasta entonces, si por algo destaca su programación es por el drástico cambio de fichas en menos de una semana.

Desde el pasado miércoles 29, los cambios se han sucedido en la parrilla nocturna del canal. Hasta cuatro ofertas de prime time terminan su andadura, con la llegada de otra más y a la espera de desvelarse cómo se reconfiguran las noches, con la Navidad a la vuelta de la esquina y con el objetivo de preservar la ventaja que, mes a mes, La 1 ha atesorado sobre Mediaset.

En un afán de previsión que delata los planes a largo plazo de la cadena, TVE ya tiene planificado el grueso de su oferta de prime time a largo plazo. Tiene por delante 5 grandes formatos listos para ir dándose paso (de diciembre a septiembre podemos enumerar MasterChef Junior, Bake Off: Famosos al horno, MasterChef 12 y Grand Prix, sin contar con el nuevo Maestros de la costura) y una potente apuesta de ficción propia, con hasta 10 títulos en cartera. Ahora bien, en los últimos compases de noviembre y los primeros de diciembre se afronta una reformulación crucial para que el signo del año 2023 sea definitivamente positivo para el canal, después de la crisis de los últimos ejercicios.

Los formatos que han dicho adiós

· Fin en el miércoles: 'Cuéntame'

Empezamos por Cuéntame cómo pasó, que finalizó tras 22 años y más de 400 episodios, haciendo historia de la televisión. La presente temporada, la última de la ficción producida por Ganga, ha contado con la particularidad de emitirse en la noche de los miércoles, en lo que a estructuración de parrilla se refiere.

Durante las siete entregas con las que la familia Alcántara se ha despedido de la audiencia, se ha podido observar una mejora sustancial del rendimiento, algo por otro lado lógico por las circunstancias, con una media del 13%, que supuso una mejora de casi cuatro puntos con respecto a la temporada 22, sin ir más lejos. En su último episodio, los números se dispararon hasta el 19.5%, su mejor share desde 2017 y su episodio más visto desde 2021. Durante estas semanas de emisión, Cuéntame ha logrado liderar en hasta tres ocasiones, contando la última noche, alternándose con Cristo y Rey en Antena 3 las anteriores.

· Fin en el jueves: 'MasterChef Celebrity 8'

Una baja sensible es la de MasterChef Celebrity, que culminó el jueves 30 su octava edición con la victoria de la actriz Laura Londoño. El show culinario ha visto sus audiencias mermar con los años, pero aún así sigue destacando como el producto mejor cocinado de La 1 cada temporada y en cualquiera de sus versiones. Así lo demuestra la media de la temporada, que baja en espectadores con respecto a la anterior edición, pero mejora en cuatro décimas su cuota: 15.9% y 1.172.000 espectadores. En su final, certificó el pleno de triunfos, subiendo al 16.7% aunque siendo el menos visto en número de espectadores en las ocho ediciones.

Lo cierto es que el Celebrity podría haber acabado una semana antes de lo que lo hizo. La entrega de los Latin Grammy, el jueves 16, obligó a un parón bienvenido: la histórica ceremonia (la primera en celebrarse fuera de Estados Unidos) arrasó en audiencia y permitió alargar una semana el menú de la corporación frente a Gran Hermano VIP.

· Fin en el lunes: 'El Conquistador'

Si los anteriores formatos habían dejado un rédito positivo a la cadena, los dos siguientes en concluir han sufrido para poder acabar con dignidad. En primer lugar está la adaptación a televisión nacional de El Conquistador de ETB, que no ha conseguido acercarse a los rotundos resultados de su versión original.

Especialmente duro este caso por la ambiciosa apuesta que hizo la cadena y de la que verTele fue testigo in situ en República Dominicana, que pretendía competir a lo grande en el terreno de la telerrealidad con las privadas. Para ello, se emprendió una adaptación fiel del formato fenómeno de País Vasco, con el mismo equipo a los mandos, y con la presencia de Julian Iantzi, histórico conductor del espacio, aquí acompañado por Raquel Sánchez Silva. De ahí el inesperado fracaso del empeño, que hemos tratado analizar con minuciosidad.

A falta de la emisión de la final, la que nació como gran apuesta de la corporación para la presente temporada finaliza una edición que empezó sin el impacto esperado (11,9% y algo más de un millón de espectadores, y que en sus últimas galas merodeó en torno al 7% de cuota de pantalla (la de este pasado lunes 27 se quedó en el 7.1%). Unos datos insuficientes para una producción de este calibre, más en una noche de lunes donde el producto turco de Antena 3, Hermanos, sigue bien cotizado. Lo mismo puede decirse del debate de acompañamiento, presentado por Raquel Sánchez Silva y Marc Calderó, que tras su mal estreno ha acabado pasando inadvertido en el late night.

· Va a acabar en el martes: 'Dúos increíbles'

Como en el caso anterior, la fuerte apuesta por Dúos increíbles tampoco ha tenido el final esperado. Tras renovar el formato después de una primera edición que, sin grandes oropeles, sí lució mejor en La 1 que Cover Night, la segunda temporada ha bajado las prestaciones de forma alarmante. Todo ello pese a los cambios emprendidos en la mecánica para acercarse al público, empezando por el cambio de maestro de ceremonias, de Juan y Medio a Xavi Martínez y Julia Varela. Del 10.2% de la primera tanda, al 7.7% de la segunda, a falta de la gala final.

Como en el anterior caso, Dúos increíbles no solo ha quedado por debajo de las necesidades de TVE, como ha notado durante el último mes, sino que se ha alejado de le pelea por la primera posición del martes noche, con Antena 3 cómodamente asentada con Hermanos. El gris paso de Entrevías por el prime time de Telecinco, muy alejado del brillo de la primera temporada, ha servido al menos para atenuar el desentone de La 1. El formato llegará a su fin este próximo martes 5 de diciembre, tras su semifinal de esta semana.

Los que llegan

· Ya ha entrado al jueves: 'No sé de qué me hablas'

Así como Cuéntame gozó de un telonero especial en su última entrega, Cuéntame cómo fue, MasterChef Celebrity también contó con un entremés en el access prime time en lugar del habitual 4 estrellas. No sé de lo que me hablas, formato con el que Mercedes Milá regresa a la cadena pública, se estrenó este jueves 30 de noviembre, a la espera de comprobar si se asienta en el prime time a partir de la semana entrante para relevar a los cocinillas VIP o si TVE plantea nuevos planes para el espacio.

A falta de esa certeza, los números nos aportan hechos relevantes sobre la recién llegada a La 1. El interés radicaba en el enfrentamiento parcial de la presentadora con su antiguo programa, Gran Hermano, y en este careo preliminar la victoria se la llevó la Milá. Si bien no aprovechó esa expectación, el 8.4% anotado por No sé de qué me hablas sí le sirvió para ganar por la mínima en estricta competencia al bloque Express de GH VIP.

· Las próximos en llegar

Más allá de No sé de qué me hablas, no se han desvelado los planes concretos sobre la parrilla del miércoles y jueves de La 1 a fecha del 2 de diciembre. Eso sí, hay varios formatos esperando su turno para coger el relevo y seguir renovando la cara que da a la audiencia.

Por un lado, TVE lleva semanas promocionando otro regreso, el de Pedro Ruiz con el especial Nada del otro mundo, que ya ha presentado ante la prensa y por el que el veterano comunicador ha hablado con los medios, por lo que se espera su lanzamiento inmediato.

Por otro lado, y estando a las puertas de la Navidad, no tardará en llegar MasterChef Junior 11, otro clásico ya de la parrilla de estas fechas.

Todo ello, claro, contando con que la programación especial de la Navidad comenzará en breve, sirviendo así como margen para que TVE haga entrenar a los que serán sus caballos ganadores para el inicio de 2024.