Críticas a Marta Flich por finalizar su entrevista a un palestino que ha perdido familiares pero no condenó a Hamás

Sami Ashour, palestino residente en Galicia y además Presidente de la Asociación Galaico Árabe Jenin, fue entrevistado en directo la tarde de este miércoles en Todo Es Mentira. Con Marta Flich como presentadora en lugar de Risto Mejide, quisieron saber la situación de su familia en la Franja de Gaza.

Ashour ya comenzó dolido por el tono que estaba manteniendo el programa, iniciando su conexión así: “Les pido sensibilidad, estamos hablando de personas. No hace falta competir entre colaboradores por ver quién es más amigo de Israel”, y añadiendo que “nadie nace terrorista” al pedir que se aplicase la legislación internacional y los palestinos tengan sus derechos.

El entrevistado explicó entonces por qué estaba tan dolido: una hora y media antes había sabido que cuatro familiares habían muerto por las bombas. Y en respuesta a Marta Flich, contó cuál era la situación de su familia, asegurando que habían perdido sus casas y sólo podían “deambular de un lado para otro” intentando evitar los bombardeos, y comunicándose con él cuando podían para decirles que estaban bien.

Flich se quedó con esa frase de “nadie nace terrorista”, y además de seguir interesándose por su familia decidió preguntarle por Hamás, para que el invitado condenase al grupo terrorista. Pero Ashour evitó pronunciarse directamente, y fue él el que insistió en contar su situación y la de su familia: “Yo no soy político para darte ese titular, pero para mí y para la legislación internacional, Israel es un país ocupante, definido como tal por la ONU y por todas sus resoluciones. No hay que mirar hacia otro lado. El derecho a defenderse se le otorga al ocupado, no al ocupante. Hamás era un partido político hasta 2006. Cuando Hamás es elegida, Israel dice que es terrorista. A eso le siguen la OTAN y EEUU. Lo mismo sucedió con los 40 bebés decapitados, que lo dijo Israel y le siguieron todos”.

Marta Flich pasó entonces a aclarar ella misma que “Hamás es un grupo terrorista”, incidiendo en su postura y la de su programa, pero nuevamente Sami Ashour no quiso entrar, optando por recordar los 70 años de “terrorismo absoluto” de “Israel contra el pueblo palestino”. Al no obtener literalmente la condena a Hamás de su entrevistado, Marta Flich volvió a repetir: “Está fuera de toda duda que Hamás es un grupo terrorista y hay que dejarlo claro”.

La entrevista, que no volvió a dirigirse hacia la situación personal del entrevistado y su familia, fue dada por finalizada por la presentadora al ver que Ashour no condenaba a Hamás: “Desde aquí no vamos a consentir que se diga que Hamás no es un grupo terrorista y se confunda con el pueblo palestino. De ninguna de las maneras. Espero que tu familia se encuentre bien y puedan salir pronto de Gaza. Un abrazo”, expresó sus buenos deseos para despedirse.

La determinación de la presentadora ha generado muchas opiniones. Algunos creen que Flich incluso tardó mucho en despedirle, pero la mayoría se inclinan más por criticar la poca empatía de la presentadora ante lo que acababa de contar el entrevistado, centrándose en que condenara a Hamás tras pronunciar esa frase de “nadie nace terrorista”:

En una mañana de emociones para Silvia Intxaurrondo, en la que sus compañeros han felicitado a la periodista por ganar el Premio Ondas a la mejor presentadora, la conductora de La hora de La 1 también ha entrevistado en directo, junto a su compañero Marc Sala, a Sami Ashour.

Los presentadores han preguntado al entrevistado por su experiencia personal y la de su familia, sin pedirle hacer valoraciones sobre el conflicto, sino conociendo lo que estaban viviendo para contextualizar la situación en Gaza. Ashour, con entereza, ha explicado que este miércoles había perdido a cuatro familiares, y que otros tres habían sido heridos por bombas de Israel, mientras toda su familia sigue sin poder salir de Gaza y resguardándose como puede tras 13 días de bombardeos.

Intxaurrondo y Sala han guiado la entrevista para que Ashour aportase únicamente su vivencia personal, y la de su familia, y el palestino lo ha hecho desde la primera persona, sin tener que hacer otro tipo de valoraciones. La presentadora al final le ha despedido con agradecimiento, y deseando que su familia y él estén bien.