El 'Debate' de 'El Conquistador' reencontró a dos enemigos y confirmó la mentira de Polvillo

La 1 estrenó este miércoles la primera entrega del Debate de El Conquistador, donde se analizaron las jugadas del reality de supervivencia en la naturaleza salvaje de República Dominicana. Raquel Sánchez Silva presentó la gran parte de la tertulia, con la ayuda de Marc Calderó, mientras La Pija y la Quinqui se quedaron a los mandos de las redes.

Marc Calderó, ante su "retazo" en 'El Conquistador': "El formato acompaña a que haya tensión y no tengo temor"

El programa también contó con rostros conocidos para valorar la trayectoria de los concursantes: desde la campeona mundial de halterofilia Lydia Valentín; al montañero y capitán de El Conquistador en la edición vasca Juanito Oiarzabal; la campeona olímpica de gimnasia rítmica Almudena Cid; el excapitán de la Selección Española de rugby Jaime Nava; la exjugadora y figura internacional del balonmano Eli Pinedo; y el excampeón de España de boxeo y entrenador Jero García.

Pero si alguien se llevó todo el protagonismo de la gala ese fue Jaime Polvillo, el tercer eliminado de la edición. Junto a él estuvieron las compañeras que se fueron antes como Polvillo, Anita, Pepa y Mar y familiares y amigos de los concursantes y capitanes.

El andaluz entró haciendo la croqueta en plató, y con un eye liner que enamoró a la presentadora. “La que has liado, te arrastro”, decía al saludar en un guiño a sus frases más célebres. Preguntado por su marcha: “Estoy recuperado en todos los sentidos. He metido la pata en algunos aspectos, pido perdón públicamente” subrayó.

“Ha sido la experiencia más bonita de mi vida”, Polvillo satisfecho con su paso por la aventura más extrema de la tele ¿Cómo la definirías tú? #ElConquistadorDebate pic.twitter.com/qQjgpaZtH4 — El Conquistador (@elconquis_rtve) 20 de septiembre de 2023

Sobre esas disculpas, se recreó en lo ocurrido con Joana en la prueba de inmunidad que lo cambió todo. La capitana le señaló por haberle dado patadas en el cuello en el laberinto, pero él lo negó y se defendió diciendo que ella le había llamado “maricón”. Algo que no apareció en ninguna imagen y que esta noche reconocía como mentira: “Yo escuché maricón y me creía que había sido Joana, pero no fue”.

Raquel le tranquilizó y agradeció que fuera “un talismán para el arranque del programa”. Pero él transmitió no haberlo vivido igual: “Me había peleado con todo el equipo. No me hablaba con casi nadie”. Sin embargo, a día de hoy explicó que tiene relación con Nai y Montoya.

Con quien aún mantiene su mala relación es con Pepa, a la que le preguntaron si se alegraba de reencontrarse con Polvillo y los dos lo negaron. “Te metiste conmigo tela, decías que parecía un chorizo colgado y mira tú ahora”, recriminó la exconcursante al andaluz, sobre su expulsión por no subir una cuerda. “Era muy difícil, no podía”, lamentó él.