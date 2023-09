Emma García entrevistó a la supuesta nueva amante de Bertín: Encarna, la primera expulsada de 'OT 2006'

Uno de los temas estrella de los programas de Mediaset esta semana ha sido el de una supuesta nueva amante de Bertín Osborne, con quien tuvo una relación paralela a su matrimonio con Fabiola Martínez.

María Patiño tuvo una "conversación complicada" con Bertín Osborne por Encarna Navarro: "Se enfadó mucho"

Por ello, Emma García la entrevistó el domingo en Fiesta no siendo la primera vez que la protagonista pisaba un plató de televisión. Y es que se trataba de Encarna Navarro, quien aseguró haber mantenido una relación con el presentador, la que participara en OT 2006- la quinta edición que se emitió en Telecinco-.

“Se me ha tachado de oportunista. Chavales, yo me dedico a la música. Estaba muy tranquila en mi casa cuando, hace dos meses, saltó la noticia. Quiero dejar claro, a colación de lo de 'oportunista', que, si quisiera sacar tajada, lo hubiera hecho yo misma, no otras personas, y lo habría hecho hace quince años”, explicó rogando que dejaran de especular con su vida.

Según la entrevistada: “Yo no soy la amante de ese señor, ni lo soy ni lo he sido... ¿Que tenga una relación intermitente con él indica que sea la amante de esa persona? (...) Nunca ha estado enamorada de Bertín. Nuestras relaciones íntimas han estado contadas con los dedos de las manos y lo que hemos tenido es una relación de amistad muy bonita”.

Y aprovechó para aclarar lo términos en los que se vieron: “Ha sido una relación de quince años, pero de amistad, ¿que puede que haya habido algún encuentro íntimo? Sí, pero muy claro, como personas adultas y estábamos ambos solteros... al menos yo”.

Sin embargo, desde que su relación saliera a la luz, esa “bonita amistad” se ha visto empañada por duros mensajes de Bertín hacia ella: “No le voy a llamar, pero creo que tenemos una conversación privada pendiente porque creo que yo, a él, no le he atacado en ningún momento. Jamás he entrado en su vida privada ni él en la mía. Me ha dicho que todas somos iguales, es parte de un WhatsApp que me escribió, pero no le contesté. Ni a este ni al que me mandó hace dos meses cuando salió la noticia. Era en la misma línea”, lamentó.