María Patiño tuvo una “conversación complicada” con Bertín Osborne por Encarna Navarro: “Se enfadó mucho”

Socialité abordó este sábado el supuesto affaire entre Bertín Osborne y la concursante de Operación Triunfo Encarna Navarro, que en las últimas semanas ha aireado algunos detalles sobre esta relación que habría tenido lugar mientras el presentador estaba casado con Fabiola Martínez.

Aunque estas revelaciones también han puesto el foco sobre la empresaria, ella ha preferido no entrar al trapo. “Yo siempre he sido muy sincera, muy franca, y nunca he hablado de ciertas cosas”, les dijo a los reporteros que la abordaron por la calle, a los que tachó de “hipócritas” por fingir que empatizaban con ella: “No os importa cómo yo esté”, les espetó.

Según María Patiño, presentadora de Socialité, la noticia llegó a sus oídos por terceras personas, no por boca de Encarna Navarro.

“Las historias se cuentan en su totalidad, afecten a quien afecten (...) Y yo conozco la historia perfectamente”, declaró este sábado la periodista antes de compartir con la audiencia que había tenido una conversación “complicada” con su compañero de Telecinco por este tema.

“Bertín se enfadó mucho conmigo. Me llamó una tarde y tuvimos una conversación complicada. Terminados entendiéndonos y le dije: 'Bertín, [Encarna] hablará en el futuro y te darás cuenta de que no es la prensa quien ha creado una noticia basada en una falsedad”, relató Patiño desde el plató de Socialité.

La presentadora no detalló el contenido de esa llamada telefónica pero advirtió de que Encarna Navarro va a conceder una entrevista próximamente para hablar de la supuesta relación que tuvo con el cantante: “Yo quiero escuchar la historia completa afecte a quien afecte, no sólo a Fabiola”, sentenció.