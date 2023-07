Empate en 'Mask Singer 3' con Morientes y Ana Torroja como ganadores, y un icono italiano y un actor español de finalistas

“Nunca habíamos tenido un final así” exclamaba Arturo Valls al descubrir que en la gran final de la tercera edición de Mask Singer, Adivina quién canta había un “empate técnico”.

Las palabras de despedida de Ana Obregón en su último 'Mask Singer' y las dos caídas en plena grabación

Ratita y Gorila habían llegado hasta el último duelo como las máscaras favoritas del público y así lo acababan ya que los votos les alzaban como ganadores a los dos. Todo ello en unna edición en la que, si algo ha demostrado, es lo importante que resulta para un programa poder respirar para recuperar aire y sensaciones, como analizamos en sus audiencias.

Así, la temporada se convertía en una de las más especiales al tener a dos ganadores (“quizá la primera en el mundo”, como señaló el presentador) que resultaron ser la cantante Ana Torroja y el ex futbolista Fernando Morientes, al que había adivinado Ana Obregón. Esta última también se llevó los prismáticos de oro por haber sido la que más máscaras había acertado.

Ya tenemos ganador, ¿o debería decir ganadores? 🎭

¡Por primera vez GANAN los DOS FINALISTAS por empate técnico!



¡Enhorabuena Ratita y Gorila! 🥳



Directo ▶️ https://t.co/jJvK0OcPH0 #MaskSingerFinal pic.twitter.com/mASosheZjO — Mask Singer (@MaskSingerA3) 5 de julio de 2023

En tercer lugar quedaba Gallo, que se trataba de un actor español al que nadie había mencionado, y en cuarto se posicionó Caballito de mar, un icono del pop italiano al que sí habían señalado alguna semana.

“Descoloque absoluto” con Paco Tous bajo la cresta de 'Gallo'

En la primera votación de la noche, tanto el público como los investigadores votaron que el primer desenmascarado fuera Gallo. Tras haber confesado su nueva pista: “Gracias a mi cuerpo y mi forma de moverme conseguí ascender en el corral y cambiar mi vida por completo”, se había subido al escenario para interpretar su propia versión de 'Historias de amor' de OBK.

Las apuestas de los investigadores habían sido de todos los colores, porque ni siquiera se habían puesto de acuerdo en el género de la persona bajo la cresta.

En la última noche, Javier Ambrossi se reafirmó en que se trataba de Paz Padilla, Ana Obregón optó por El Gran Wyoming, y Mónica Naranjo y Javier Calvo coincidieron en que estaban frente a Santiago Segura. Mientras que las semanas anteriores también habían barajado nombres como el de Karlos Arguiñano y Anabel Alonso.

Segundos después, Gallo se quitaba la máscara para desvelar que bajo la cresta siempre había estado Paco Tous. “Descoloque absoluto”, exclamaba Arturo Valls. “Lo que he disfrutado dentro de esto”, confesaba el actor, “he disfrutado, he jugado”. Los investigadores le felicitaron por haberles despistado completamente, hasta para haber pensado que se trataba de una mujer.

No, el 'Caballito de mar' no era Elsa Pataky

El siguiente truelo enfrentó a Ratito, contra Gorila y Caballito de mar. Lo que convenció al público de que el siguiente desenmascaramiento, y por tanto, tercer puesto en el ranking, fue el de Caballito de Mar.

Había llegado a la gala confesando la siguiente nueva pista: “He dejado atrás mi vida submarina pero me siento perfectamente en tierra firme”. Y se subió al escenario para cantar el 'Maniac' de Michael Sembello.

El nombre más repetido por los investigadores y las redes era el de Elsa Pataky y así se reafirmaron Javier Calvo y Mónica Naranjo. Mientras Ana Obregón y Javier Ambrossi soñaron con tener delante a Estefanía de Mónica.

Sin embargo, al quitarse la máscara sorprendió a todos al ser alguien por quien había apostado anteriormente Obregón: el icono pop italiano, Sabrina Salerno. “Un sueño hecho realidad”, exclamaba Ambrossi y ella aseguraba haber vivido un momento “divertido, de locura”.

El duelo definitivo entre Fernando Morientes y Ana Torroja

El duelo definitivo lo protagonizaron Ratita y Gorila, las dos máscaras favoritas de la edición. Tanto fue así, que cuando Arturo Valls desveló el resultado de los votos, ocurrió algo inédito: “No puede estar más apretado el resultado. El ganador de la tercera edición de Mask Singer es... por primera vez en la historia han ganado los dos. ¡Empate técnico!”.

Las dos máscaras lo celebraron y el primer en descubrirse fue Gorila. Que había dejado su nueva pista: “He estado muy cerca de ver a mis simios ancestros” y había cantado el 'Besos en guerra' de Morat.

Tras ello, los investigadores concordaron en que se trataba de un deportista: Ambrossi apostó por el exfutbolista Guti, Calvo señaló a Iker Casillas, Ana Obregón se reafirmó en Fernando Morientes y Mónica Naranjo hizo lo propio con en Carlos Sáinz.

Y al quitarse la máscara, descubrieron que Obregón siempre tuvo razón: era Morientes. “Soy una persona muy tímida y he bailado, cantado... ha sido tremendo todo culpa de la máscara”, decía el ya ganador.

Segundos después fue el turno de Ratita que había llegado con una nueva pista: “Trato de mostrar siempre mi mejor versión, una nunca sabe con que ratoncito te puedes encontrar en la ratonera”. Y había vuelto a emocionar con su versión de 'Easy on me' de Adele.

“Cuánto ángel has tenido esta noche en este esecenario”, le decía Naranjo y Obregón añadía que le había “llegado al corazón cuando canta”.

Todo tuvo sentido cuando se quitó la máscara y descubrió que se trataba de alguien que no habían mencionado nunca: Ana Torroja. “Ahora me cuadra todo, intentabas poner voz más grave”, señalaba Calvo y ella explicaba que quería hacer lo posible para que no la reconocieran.

Naranjo subrayó lo siguiente: “Esta señora es leyenda viva de este país, es un lujo tenerla aquí” recordó. Y Torroja zanjó con: “Estoy feliz con haber ganado con Gorila, era mi favorito”.