Ernest Riveras deja DAZN y vuelve a TVE diez años después: “Ha sido difícil no ser ya más la voz de MotoGP”

Ernest Riveras vuelve a TVE. Después de pasar los últimos 10 años en la televisión de pago, el periodista deportivo ha decidido regresar a la que fue su casa. La misma que dejó en 2014, tras 26 años de aventura, para comentar el mundial de motociclismo en Movistar Plus+, primero, y DAZN después.

“Ha sido una aventura increíble en Telefónica creando tres canales de MotoGP, Fórmula 1 y fútbol. Luego Movistar Plus+, siempre con el apoyo de Dorna. Y ahora estos últimos cinco años con DAZN, prácticamente empezando desde cero en 2019. Han sido increíbles. No los cambiaría por nada, pero vuelvo a casa, ahí donde estuve 26 años”, explicó Riveras en un vídeo publicado el jueves 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes.

Para evitar malentendidos, el catalán ha publicado este viernes un par de tuits para dejar claro que no, que lo del día anterior no era una inocentada. Que su vuelta a TVE es real. “Debo disculparme porque con la ‘maldad’ que caracteriza mi humor, ayer colé una verdad en el día de las mentiras . Así que hoy que todo el mundo está más serio confirmo que: sí, vuelvo a TVE. Ha sido difícil no ser más ya la voz de MotoGP ni el de las gafas de las motos”.

Riveras asegura que regresa una década después al equipo de Deportes de Sant Cugat. Lo hace “muy contento” porque “me están acogiendo con los brazos abiertos” y porque va a tener la oportunidad de “aportar algo de lo que he aprendido en estos 10 años”. Además, también se muestra muy ilusionado con “el futuro y el portfolio que tiene TVE en los próximos ocho años, que es increíble”.

Riveras deja MotoGP y el futuro de Lobato en F1 sigue en el aire

Por ese futuro de TVE pasa la retransmisión en abierto de los Juegos Olímpicos de París, que el ente público anunció la semana pasada tras sellar un acuerdo con Warner Bros Discovery, propietaria de los derechos para España, y el Comité Olímpico Internacional (COI) por 400 horas de contenido de todos los deportes. “Si me gusta comentar motos, los Juegos Olímpicos de París son un proyecto que, evidentemente, me apasiona”, afirma Riveras.

El anuncio de su vuelta a TVE coincide con el anuncio, por parte de Movistar Plus+ y DAZN, de la renovación de su alianza. Es decir, que la MotoGP y la Fórmula 1 -esta última, recientemente adquirida por DAZN hasta 2026- se podrán seguir viendo en ambas plataformas, igual que el resto de competiciones que la segunda de ellas tiene en exclusiva.

Eso sí, nada apunta a ser lo mismo en la cobertura de las dos grandes competiciones de motor. La continuidad de Antonio Lobato como 'voz' de la Fórmula 1 sigue en el aire. Y Ernest Riveras ha aprovechado la noticia de su fichaje por TVE para cerrar su “periodo” al frente de las narraciones de la MotoGP, cargo que empezó a desempeñar en 2007, cuando todavía no había acabado su primera etapa en la cadena pública.

Entre sus últimos años en La 1 y su trayectoria por la televisión de pago, el catalán ha narrado casi 300 Grandes Premios y más de 800 carreras. Muchas de ellas, en compañía del expiloto y campeón del mundo Àlex Crivillé. “Con él y centenares de personas más delante y detrás de las cámaras llevamos MotoGP a niveles estelares. Gracias”, asegura Riveras. Por tanto, la MotoGP tendrá una nueva 'voz' en nuestro país en el primer año de Marc Márquez fuera de Honda y a los mandos de la Ducati del equipo Gresini.