Jesé Rodríguez amenaza a Gorka por su pelea con Aurah Ruiz en 'Supervivientes', y luego pide perdón: “No soy agresivo”

El último altercado en la isla de Supervivientes ha tenido respuesta desde España. Jesé Rodríguez, pareja de Aurah Ruiz, ha cargado contra Gorka Ibarguren por su fuerte discusión en el reality de Telecinco, con amenaza incluida: “Este subnormal tiene ya sus guantazos con hora y día”.

El exfutbolista de Real Madrid y PSG, que a sus 31 años se encuentra sin equipo, ha salido en defensa de su novia en redes sociales tras ver como el participante vasco se enfrentaba a la canaria por sus problemas de convivencia. Un conflicto que se iniciaba durante la semana, con el ex de El Conquistador y también con otros compañeros, y que proseguía el pasado jueves en directo en el Palafito.

“Este subnormal tiene ya sus guantazos con hora y día y no son míos. No hace falta que yo le dé”, comienza escribiendo Jesé en su perfil de Instagram. “Te tenías que cuidar antes de entrar a algo que no eres bueno. Te van a dar, G”, añade, limitándose a escribir la inicial del destinatario de su amenaza, que no es otro que Gorka.

Finalmente, el exjugador de fútbol agrega “a las mujeres se les respeta y se les habla bien, tolete”, en un 'story' que pasadas 24 horas desde su publicación ya ha desparecido de su perfil público.

Tras hacerse viral su mensaje, el propio Jesé publicaba otro comunicado en el que pedía disculpas y decía no ser una persona agresiva: “Quien me conoce sabe que no soy agresivo, pero quiero que entiendan cómo me llevo sintiendo estos días al ver a mi mujer siendo humillada por este chico. Por ello, tras mis disculpas pido que no desvíen el foco de lo que realmente pasa en la playa”.

Está por ver si como otros familiares de los concursantes, Jesé Rodríguez acepta en algún momento la invitación de Supervivientes para viajar a Honduras y reencontrarse no sólo con Aurah, sino también con el propio Gorka.