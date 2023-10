Jordi González opina sobre la suspensión de 'La Plaza' y desvela que se le ofreció otro programa en TVE

La suspensión de La Plaza no ha sido una “tragedia” para Jordi González. Aunque el programa sólo haya durado ocho días en la parrilla de TVE, donde fracasó estrepitosamente, su presentador ha encajado bien el golpe. “El único que se ha quedado sin trabajo soy yo, y esto tampoco es un problema porque he trabajado mucho y tengo para vivir”, reflexiona.

El magacín se estrenó el 27 de septiembre en las tardes de La 1 y se despidió del público el 6 de octubre. En su primera semana fue incapaz de mejorar sus pobres registros de audiencia, próximos al 6.6% de cuota de pantalla. “Ha sido un visto y no visto”, reconoce en una entrevista con Catalunya Ràdio.

Dice que le gustó el programa porque se emitía en directo y se hacía sólo con personal de la casa: “Era lo único no externalizado de RTVE, por lo que me transmitió ese plus de esperanza que se da cuando se hace algo propio”. ¿Qué ha fallado entonces? “No se ha acertado, no sé si en el formato o en la hora de emisión, porque salíamos a la misma hora que otras cadenas con unos recursos brutales y nosotros éramos una espada de madera”, argumenta el catalán, en clara referencia a Y ahora Sonsoles y TardeAR, los programas de la competencia ante los que claudicó repetidamente.

Además, asume que La Plaza estaba perjudicando a dos exitosos programas de TVE: La Promesa (que se emitía justo antes) y El Cazador (que se emitía justo después): “Estamos hablando de daños colaterales a programas que algunas tardes eran líderes. No había más remedio que embargarlo y reformatearlo”.

Ahora, añade, el magacín recibirá un lavado de cara y buscará una nueva ubicación en la parrilla de La 1: “No es una cancelación, es una suspensión. Es como cuando pierdes una tarjeta, que la suspendes, pero no la cancelas por si la vuelves a encontrar. Están reformulando La Plaza para pasarlo al fin de semana”, detalla.

El periodista cree que esto es “lo mejor” que le puede pasar a un programa que no funciona: “Parar de la mejor manera y de la forma menos traumática posible. Si se puede reformular se reformula y si no ya haremos otros”, dice optimista: “No ha sido una tragedia o un drama porque el único que se ha quedado sin trabajo soy yo. Y esto tampoco es un problema porque yo he trabajado mucho y tengo para vivir”.

Su nuevo magacín matinal no llegó a ver la luz

González ha sido uno de los grandes fichajes de TVE para la temporada 2023/24. Además de sustituir a Boris Izaguirre al frente de Lazos de sangre, el comunicador catalán aceptó presentar La Plaza. Pero antes se le había ofrecido otro proyecto bien distinto. Un proyecto que no llegó a ver la luz por culpa del adelanto electoral.

“Había la oportunidad de presentar un informativo, pero como hubo elecciones se paró todo. Yo iba a empezar todos los días diciendo: 'Buenos días, España'. Iba a hacer un informativo, que me hacía mucha ilusión”, le cuenta al micrófono de Catalunya Ràdio.

A juzgar por los detalles que da, ese proyecto se parece bastante Mañaneros, el magacín matinal que presenta Jaime Cantizano desde septiembre. “Iba a empezar con información y derivar ya con temas más de entretenimiento, pero como hubo elecciones no podían reinventar nada. Eso se suspendió, ya veremos si en un futuro lo hacemos. Fue cuando me propusieron hacer Lazos de sangre, que ha renovado, y de golpe me propusieron hacer la tarde con La Plaza”, recuerda.