'La Voz: All Stars' dio la victoria a Toyemi y reunió a los ganadores de todas las ediciones

María Ibikule, conocida artísticamente como Toyemi, fue elegida este viernes la mejor concursante de la historia de La Voz. Al menos así lo decidió el público que asistió anoche a la gala final de La Voz: All Stars, la edición exprés con la que se ha celebrado el décimo aniversario del programa.

La decisión fue complicada. Los coaches (Malú, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Pablo López) tenían sus propios favoritos porque ya los habían 'tutelado' años atrás, cuando pisaron el escenario de La Voz por primera vez. Pero es al público a quien correspondía elegir al mejor entre los mejores. Eran 20 los candidatos: 20 portentos que desplegaron todo su talento en batallas de dos.

Toyemi, del equipo de Orozco en esta ocasión, regresaba al formato tras su paso por La Voz en 2021, cuando compitió en el equipo de Pablo Alborán. Ironías de la vida, no ganó aquella edición.

La joven de 22 años guardaba un recuerdo muy especial de su paso por el programa, del que le surgió una oferta laboral que no esperaba: un director de cine que la había visto en el concurso la llamó para ofrecerle protagonizar el largometraje Si todas las puertas se cierran. Ahora en All Stars encandiló a Antonio Orozco en las Audiciones a Ciegas con el tema I’m here.

En la final de este viernes se enfrentó contra Carlos Ángel, del equipo de Luis Fonsi, con el tema Halo. Su actuación individual con A puro dolor es la que le dio los votos necesarios del público para alzarse con el trofeo de La Voz: All Stars.

Presentada por Eva González, la gala final, que fue líder de audiencia, contó con las actuaciones de Raphael, Vanesa Martín, Lola Índigo y Antonio José. La Voz: All Stars vivió su gran momento de la noche cuando se subieron al escenario todos los ganadores de este formato: Rafa Blas (ganador de la edición que se emitió en 2012), David Barrull (2013), Antonio José (2015), Irene Caruncho (2016), Alba Gil (2017), Andrés Martín (2019), Kelly Isaiah (2020), Inés Manzano (2021) y Javier Crespo (2022).