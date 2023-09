'La Voz' tomó una decisión única por los nervios de un concursante: “Yo no canto así”

Gonzalo Sarfatti estaba demasiado nervioso cuando este viernes subió al escenario de La Voz. No consiguió que Malú, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi, los coaches del programa de Antena 3, se interesaran por él. Se le había quebrado la garganta al cantar Love of my life de Queen. Los nervios le impidieron demostrar su verdadero talento.

Pero los jueces de La Voz, conscientes de que había potencial suficiente dentro de este joven argentino, acordaron escucharle de nuevo antes de decidir si le daban una segunda oportunidad. Es algo que sólo podrían hacer una vez durante toda la fase de audiciones, así que debían estar bien seguros al utilizar este exclusivo recurso.

“Queremos escucharte por segunda vez, en otro contexto. Ahora estás en tu casa, con un mate y unos alfajores”, le dijo Luis Fonsi para tratar de calmarlo. Gonzalo seguía nervioso pero no le quedaba más remedio que repetir su actuación en ese mismo instante.

Y así lo hizo, pero esta vez con un resultado bien distinto. Gustó su segunda actuación, improvisada con la guitarra de Pablo López, y se convino que procedía darle otra oportunidad, así que Gonzalo Sarfatti volverá a La Voz próximamente para probar suerte en una nueva gala de audiciones a ciegas. ¿Conseguirá entonces entrar en el equipo de alguno de los coaches?