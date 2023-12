laSexta pone fin a 'Más Vale Sábado', que no seguirá tras las Navidades por no hacerse un hueco en audiencias

laSexta decide poner fin a Más vale sábado. La cadena de Atresmedia no seguirá adelante con el magacín de las tardes del sábado, que se despedirá esta Navidad de la parrilla.

La decisión de la cadena ya ha sido comunicada al equipo liderado por Adela González y Boris Izaguirre, según fuentes oficiales de Atresmedia han explicado a verTele.

Así, concluye la andadura de esta versión sabatina de Más vale tarde, una de las apuestas del canal para la presente temporada televisiva. Para lanzarse a competir en una competida tarde, con el Multicine de Antena 3 y Fiesta en Telecinco como principales opciones, el grupo de comunicación apostaba por una nueva “ventana al directo” reaprovechando su consolidada marca de la parrilla diaria y confiando en dos presentadores con tirón.

Una apuesta por el 'chochoneo' que no ha logrado hacerse hueco

A Izaguirre, que debutó en laSexta con Desmontando, se sumaba González, en su primer trabajo televisivo después del final de Sálvame, y en su regreso a la cadena donde precisamente despuntó relevando a Mamen Mendizabal en vacaciones durante los primeros años de Más vale tarde. Juntos promovieron una invitación “al chochoneo, al tardeo” para distanciarse del resto de ofertas.

No obstante, no funcionó la apuesta. En su estreno el 9 de septiembre, el programa debutaba con un 5% y 455.000 espectadores, y desde entonces la tendencia fue negativa. En las trece emisiones hasta la fecha, no ha conseguido hacerse un hueco en la pugna por las audiencias del sábado tarde, a distancia de su competidor directo, el Home Cinema de Cuatro, y rindiendo peor que la anterior apuesta en la misma línea, Aruser@s Weekend, que concluyó su andadura a mediados de marzo.

En su emisión del sábado 2 de diciembre, Más vale sábado se quedó en el 3.5% de cuota de pantalla y 337.000 espectadores, datos similares a los que ha venido promocionando en semanas previas. El dato se aleja de las necesidades de laSexta, que terminó noviembre subiendo al 7.1%, su mejor mes del año y el más competitivo desde marzo de 2022, además de ser noviembre más fuerte de los últimos cuatro ejercicios.