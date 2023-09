'Got Talent' (13.4%) vuelve flojo pero líder, y 'Más vale sábado' (5%) se estrena discreto en laSexta

La novena edición de Got Talent se estrenó este sábado en Telecinco con un dato de audiencia que no es del todo satisfactorio. El programa quitó a Antena 3 el liderazgo de la noche y se impuso con un 13.4% de cuota de pantalla, lo que se traduce en 1.156.000 espectadores. Sin embargo, no puede decirse que esté en su mejor momento.

Más bien al contrario, Got Talent vivió anoche su estreno menos visto (en número de espectadores) y el segundo peor en cuota de pantalla. Sólo la temporada anterior, la octava, tuvo un dato de share más bajo: 12.9%.

En cualquier caso, el programa sirve a los intereses de Telecinco. Si se mantiene en estos niveles podrá decir que está ayudando a mejorar la audiencia global de la cadena, que actualmente está totalmente desplomada. En agosto firmó un 9% de cuota (mínimo histórico), y en septiembre sigue por debajo del 10%.

Audiencias de los estrenos de 'Got Talent'

'GT 1': 21.2% y 3.486.000

21.2% y 3.486.000 'GT 2': 16.8% y 2.659.000

16.8% y 2.659.000 'GT 3': 15.7% y 1.923.000

15.7% y 1.923.000 'GT 4': 16.6% y 2.123.000

16.6% y 2.123.000 'GT 5': 19.6% y 2.366.000

19.6% y 2.366.000 'GT 6': 14.8% y 2.310.000

14.8% y 2.310.000 'GT 7': 18.4% y 1.875.000

18.4% y 1.875.000 'GT 8': 12.9% y 1.297.000

12.9% y 1.297.000 'GT 9': 13.4% y 1.156.000

Las películas de La 1 y Antena 3 empataron en el 10.1% de share, aunque con balances distintos: la cadena pública subió tres décimas con Un sueño imposible, y la de Atresmedia bajó dos puntos con Manhattan sin salida. Por su parte, Cuatro apenas enganchó al 4.6% de la audiencia al proyectar Marte (-1.6 puntos en una semana).

Además, en La 1 hay un dato que destaca: el que consiguió Informe Semanal en el arranque de su nueva etapa con Ana Blanco al frente. El debut de la mítica presentadora –que dejó el Telediario en 2022– fue visto por el 12% de la audiencia (1.145.000 espectadores). Representa una subida de 2.7 puntos respecto a la semana pasada y es una de las cifras más altas que ha conseguido en los últimos tiempos.

laSexta Xplica se colocó en el 5.9% de share (+0.1 puntos).

Por la tarde, Más vale sábado se estrenó ante el 5% de la audiencia. Una media de 455.000 personas vieron el nuevo magacín de laSexta, presentado por Boris Izaguirre y Adela González. El programa mejora los datos que la cadena venía cosechando en esta franja y se sitúa poco por debajo de la media global de laSexta, que en septiembre acumula un 5.3% de cuota.

La 1 lideró la jornada por segundo día consecutivo, gracias en parte al éxito de La Vuelta Ciclista, que congregó a 1,4 millones de espectadores (14.5%) en la cadena pública.

PRIME TIME / LATE NIGHT

Got Talent (estreno T9): 13.4% y 1.156.000

Informe Semanal: 12% y 1.145.000

Cine: 'Un sueño imposible': 10.1% y 1.012.000

El peliculón: 'Manhattan sin salida': 10.1% y 945.000

Cine: 'La infidelidad tiene precio': 7.1% y 395.000

Cine: 'Marte': 4.6% y 394.000

laSexta Xplica: 5.9% y 461.000

* Datos consultados por verTele. El análisis completo se publicará el lunes.