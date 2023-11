Luis Fonsi señaló quién cree que ganará 'La Voz', pero luego dio un paso atrás: “Me quedo callado”

Luis Fonsi parece tener bastante claro quién ganará la décima edición de La Voz. Durante la gala de este viernes, el puertorriqueño aplaudió una vez más el talento de Phindile, quien destaca dentro de su equipo y tiene altas posibilidades de llegar a la final del programa.

Acababa de empezar la gala en Antena 3 cuando la concursante, de 27 años y natural de Sudáfrica, se dispuso a interpretar This is me. “Eres impresionante, mi amor”, le felicitó el coach al acabar la actuación.

“Desde que pisas el escenario, yo me pongo nervioso, porque sé que te apropias de cada canción. Nos llevas a un lugar de amor y de alegría. Lo que haces es muy impactante”, añadió. Y no sólo eso: Fonsi cree que Phindile acabará el concurso por todo lo alto: “Pienso que tú vas a ganar esta competencia”.

Al escuchar este vaticinio del cantante, la presentadora quiso matizar que el veredicto final “está en manos de nuestra audiencia”, y “tú lo sabes”, le recordó Eva González, ante lo que su compañero se mostró totalmente comprensivo: “Es verdad, es verdad. Tiene que votar la gente. Me quedo callado, ¡pero te quiero, Phindile, te quiero!”, remató.

Si Phindile gana La Voz 10 no será sólo con la aprobación del capitán de su equipo. La madrileña también tiene encandilados a Pablo López, Malú y Antonio Orozco.

Al acabar la gala, emitida en directo, el público había elegido a los ocho concursantes que pasarán a la semifinal de La Voz. Phindile, como parecía obvio, se aseguró un puesto gracias al apoyo masivo de la audiencia: