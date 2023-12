Lydia Lozano llega a TVE sin abandonar a La Fábrica: “Propuse a Netflix hacer un programa al estilo 'Deluxe' en directo”

Lydia Lozano estrena una nueva etapa profesional. Este pasado fin de semana, la tertuliana adelantó su debut en TVE al formar parte del especial de Lazos de sangre dedicado a Concha Velasco, aunque será en Mañaneros donde desarrolle su recién anunciada colaboración con la cadena pública.

Lo hará tras haber vivido este año el final de Sálvame, que no el de su relación contractual con La Fábrica de la Tele, que aún sigue vigente. De hecho, reconoce en una entrevista con El Televisero que, tras recibir la oferta de Mañaneros, pidió permiso a la productora para fichar por el magacín de Jaime Cantizano. “No he llamado a ninguna puerta porque sigo esperando la segunda parte de Sálvese quien pueda y sigo formando parte del equipo de La Fábrica de la Tele. Soy fiel a mi gente. He pedido permiso y me lo han dado. Quieren lo mejor para mí”, asegura en este sentido.

Lozano no coincidirá en Mañaneros con Terelu Campos, que próximamente estará inmersa en las grabaciones de Bake Off: Famosos al horno, el nuevo talent de repostería de La 1. Sí espera hacerlo pronto en una hipotética segunda temporada de Sálvese quien pueda, el reality que las dos y varios tertulianos más de Sálvame han grabado para Netflix: “Ha sido nuestra salvación, un regalo de Netflix. Ha sido muy emocionante porque era el mismo equipo de Sálvame, todos unidos en un nuevo proyecto para darle un bonito final al programa”.

La periodista asegura que no tiene “ni idea de los datos” que ha cosechado el formato en la plataforma, de los que ya hemos hablado, aunque afirma que “el cariño de la gente se nota y la repercusión en las redes sociales ha sido bestial”. Con esto espera que OTT se anime a ir más allá y dé luz verde a su gran deseo: “A mí me encantaría hacer un Sálvame Diario en Netflix”. “Estuve hablando con los responsables de la plataforma y les propuse hacer un programa al más puro estilo Deluxe en directo. ¡Mira cómo está triunfando Chenoa!”, dice en alusión a OT y su presente edición en Amazon Prime Video.

Lydia asegura que no puede decir “nada” sobre la respuesta que le dieron los directivos de Netflix, pero de haber movimientos al respecto, a buen seguro que ella y sus compañeros los comentarán entre sí por el grupo que tienen en común: “Hablamos por un chat que tenemos los que hemos grabado lo de Netflix. Estamos muy unidos. Lo necesitábamos”.