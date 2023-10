'Mask Singer USA' descubrió a un ídolo adolescente, que 'aulló' a ritmo de Lady Gaga

Mientras Antena 3 ya graba la cuarta temporada de Mask Singer, de la que te mostramos en exclusiva la primera máscara, en Estados Unidos siguen adelante con la décima edición de The Masked Singer, que este semana ha dejado una revelación de impacto para los seguidores de las series juveniles.

El formato de entretenimiento de Fox ha descubierto en su última gala la identidad de Halcón (Hawk), uno de los personajes favoritos de los jueces y el público. Se trata de Tyler Posey, protagonista de Teen Wolf ya quien también hemos podido ver en los últimos tiempos en la serie de Scream.

El actor y músico fue el eliminado este miércoles, tras sólo dos actuaciones en el programa y un asalto contra la máscara Tiki. Ese 'smackdown' a ritmo de Monster, de Lady Gaga, acabó siendo a la postre su última aparición musical sobre el escenario de The Masked Singer.

Así se quitó la máscara en Fox

Tyler Posey se mostró agradecido a los jueces por los elogios y al programa por la oportunidad de demostrar su valía en un formato musical, si bien también manifestó su decepción tras ser eliminado: “Soy muy competitivo, así que estoy un poco herido”, dijo en la gala.

En la misma línea se ha pronunciado en una entrevista posterior con Deadline, donde afirma que “quería ganar, impresionar a todo el mundo e involucrar a los fans” y pide su regreso: “Ha sido una gran experiencia. Me puse un poco triste cuando me expulsaron porque soy muy competitivo, pero una vez lo superé pensé que me lo he pasado muy bien. Quiero que me lleven de vuelta”.