Otro desmentido para 'GH VIP': Natalia Ferviú se desmarca, aunque deja caer su vuelta televisiva

Natalia Ferviú niega que vaya a participar en la octava edición de GH VIP. Su nombre había empezado a sonar con fuerza en las redes sociales después de que el reality señalara que uno de sus concursantes (al que no mencionaba) procede de Tenerife.

Con esta pista se había puesto bajo el foco a la famosa estilista de Cámbiame, pero nada más lejos de la realidad. Ella misma lo ha desmentido.

Ferviú confirma que tiene un nuevo proyecto televisivo, sin embargo, no va a ingresar en la casa más famosa de Mediaset, cuyas puertas se abrirán de nuevo, cuatro años después, el jueves 14 de septiembre.

La estilista había recibido unos cuantos mensajes relacionados con GH VIP 8, por lo que ha decidido publicar un vídeo en el que niega la mayor. “Tengo el móvil petado de notificaciones y muchos medios de comunicación haciéndose eco de mi posible entrada en la casa de Gran Hermano VIP”, empieza diciendo.

“Efectivamente, estoy preparando mi vuelta a la pantalla”, confirma la canaria, pero “en la casa de GH VIP no va a ser donde nos encontremos”, matiza sin ofrecer más detalles sobre ese proyecto que tiene entre manos.

Desmiente así los rumores que circulaban por las redes sociales después de que GH VIP difundiera un misterioso vídeo con algunas pistas sobre uno de los concursantes. Estos vídeos están generando mucha conversación y todo tipo de teorías sobre los posibles participantes de la octava edición, de ahí que muchos hayan tenido que negar su fichaje.

Natalia Ferviú saltó a la fama en 2015 como estilista de Cámbiame, el programa de Telecinco que daba un cambio de imagen a sus invitados. En él estaba acompañada por Pelayo Díaz y Cristina Rodríguez.

En 2018, tras alguna fuerte discusión con sus compañeros, abandonó el programa porque no se sentía cómoda con la nueva dinámica. A finales de 2022, Díaz se disculpó con ellas.

Cinco años después se ha referido a aquel episodio que ya tiene superado. “Me fui como me fui de Cámbiame. Me llevó unos años volver a encontrarme fuerte y, además, por el camino decidí ser mamá”, cuenta en el mismo vídeo con el que ha negado su fichaje por GH VIP.

“Ahora que tengo al peque criadete y me encuentro en el momento más bonito de mi vida, me siento con fuerzas para hacer lo que me gusta, que es comunicar”, anuncia entusiasmada. En 2021 fue presentadora de La Torotista, una sección de entrevistas para los medios digitales de Netflix.