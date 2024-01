Netflix anuncia una serie sobre Yurena (antes Tamara) creada por Nacho Vigalondo y producida por Los Javis

Netflix ha anunciado su nueva serie española, que promete ser una de las que más de qué hablar de ahora en adelante. Tanto por sus responsables como la historia que va a narrar. Porque Superestar, que así se llama el proyecto, es una serie creada por Nacho Vigalondo y producida por Los Javis que contará los comienzos artísticos de la cantante Yurena, anteriormente conocida como Tamara, una de las personalidades más singulares de la España televisiva y del corazón de principios de siglo. Esa de la que también formaron parte Leonardo Dantés, Toni Genil o Loli Álvarez, entre otros.

“Es la reimaginación del 'tamarismo' desde el corazón de sus protagonistas”, avanza la plataforma sobre esta ficción, que abordará “un fenómeno que se convirtió en un auténtico icono popular del inicio de la década de los 2000 tras el lanzamiento de la canción No cambié y de su posterior álbum Superestar”. Nacho Vigalondo también escribe y dirige la serie junto a Claudia Costafreda (Cardo). María Bastarón y Paco Bezerra completan el equipo de guionistas de la ficción, que estará compuesta de seis episodios. Por ahora se desconoce la fecha de estreno y el reparto.

Sinopsis de Superestar

Con el cambio de siglo un cometa atravesó el cielo de España desmontando las leyes de la fama y el éxito, desintegrando la frontera entre lo popular y lo underground. Durante un par de años las portadas y las horas de prime time fueron conquistadas por famosos de otra dimensión. Criaturas que hasta entonces parecían condenadas a la burla y el desprecio y que acapararon nuestra atención sin adaptarse a ninguna normalidad. Un relato mágico donde caben conspiraciones esotéricas, noches eternas, ladrillos cuánticos, supervillanos multicolores y una improbabilidad hecha estrella: Tamara.

“Si hay una época salvaje, esa es la del 'tamarismo'”

“No hay nada que nos guste más que el pop y mirar hacia atrás, a la historia de nuestro país. Si hay una época salvaje en la que todo era posible, esa es la época del tamarismo, donde los más insospechados protagonistas acapararon horas y horas de televisión”, afirma Javier Calvo.

“Cuando uno se enfrenta a una serie basada en hechos reales, lo más importante es encontrar el punto de vista. Superestar lo ha encontrado gracias a la mente brillante y loca de su creador, Nacho Vigalondo. La serie tiene detrás un buque de talento como pocas veces había visto antes. Es el homenaje a una época de España que merece ser revisitada. Como productores, estamos emocionados de poder compartir este viaje con Netflix”, añade Javier Ambrossi.

“Una de las mayores suertes con las que me he topado a lo largo de mi carrera es la complicidad creativa con Javier Ambrossi y Javier Calvo, y esta serie es el remate de esa ecuación, que talentos increíbles como los de Claudia Costafreda, Maria Bastarós y Paco Bezerra han proyectado hasta las estrellas. En Superestar hemos querido comprender, humanizar y respetar a una serie de personajes normalmente maltratados, y por el camino hemos hecho un volquete de fantasía, magia y locura que no se parece a nada que hayamos visto”, comenta Vigalondo sobre este llamativo proyecto.