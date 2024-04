Netflix descarta finalmente la docuserie sobre Pedro J. Ramírez basada en sus memorias

La docuserie sobre Pedro J. Ramírez no sigue adelante en Netflix. Ocho meses después de trascender que la plataforma trabajaba en un proyecto basado en las memorias del periodista, este ha sido descartado finalmente por la compañía y no lo llevará a cabo.

Según informa El Confidencial Digital, mismo medio que dio a conocer la serie el pasado agosto, Netflix habría tomado la decisión de no seguir desarrollando el documental por “evitar polémicas que le posicionen ideológicamente”. Algo que la empresa de streaming no confirma a la citada fuente, y normaliza esta marcha atrás aludiendo a que es “una decisión entre muchas” y uno de tantos proyectos que se estudian y no se acometen.

Lo cierto es que cuando trascendió la noticia, su desarrollo se encontraba en una fase inicial. La docuserie estaba basada en la propia autobiografía del periodista, Palabra de director, que publicó en 2021 con la editorial Planeta. Un libro de memorias en el que Pedro J. Ramírez repasa sus más de cuarenta años como director de medios de comunicación, así como los acontecimientos más importantes ocurridos en este tiempo. Entre ellos, la Transición, el 23-F, los GAL, los gobiernos de Felipe González y José María Aznar, así como los atentados del 11-M.

El mismo medio indica que Pedro J. no da por muerto el proyecto y sigue firme en intentar que otra plataforma apueste por llevar a cabo una serie sobre su figura, basada en estas mismas memorias, ya sea género ficción o documental.

Cabe recordar que hace apenas unos días conocíamos que El Rugido Producciones SL, nueva productora de Pedro J. Ramírez, ha formado una importante alianza con el grupo Mediaset, que ya le ha encargado el desarrollo de dos formatos televisivos.