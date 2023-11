Nuria Marín revela que gana más dinero en redes sociales que en TV: “Me hice TikTok por un desengaño profesional”

De un tiempo a esta parte, Nuria Marín ha compaginado su faceta televisiva con su crecimiento en redes sociales, convirtiéndose en uno de los rostros de la pequeña pantalla más asentados en TikTok. Un trabajo que al principio le costó críticas y recelo por parte de compañeros de profesión, pero que a día de hoy le reporta un mayor beneficio económico que su participación en programas convencionales.

Así lo ha desvelado ella misma en una entrevista reciente, donde explica los motivos por los que decidió apostar por crear su propia marca en redes: “Me hice TikTok por un desengaño profesional. Salía mucho en la tele y de la noche a la mañana ya no tanto”, comienza contando la periodista y presentadora en L'eclipsi de El Suplement, programa de Roger Escapa en Catalunya Ràdio.

Marín afirma que en un momento dado, y tras quedarse con Socialité como única ventana televisiva, se veía “desentrenada”: “Iba un día a la semana a Socialité y me veía desentrenada. Si no haces mucha tele y no hablas mucho, a mí me pasa que luego me trabo. Empecé a hacer TikTok para llegar en forma a Socialité, y me funcionó superbién. Y eso que muchísima gente de la profesión se reía de mí”, desarrolla.

“Ahora han venido a pedirme ayuda, a preguntarme cómo hago para ganar seguidores”, desvela en ese sentido, apuntando que para destacar en la red social de moda “hay que tener una capacidad de compromiso y sacrificio muy grande”.

El sacrificio merece la pena puesto que actualmente cuenta con 1,8 millones de 'followers' y según revela, a la pregunta de Escapa, “gano más pasta en redes sociales” que en Socialité y sus otros proyectos televisivos. “También trabajo mucho”, incide, asegurando que en ese oficio no hay días libres: “Sábados, domingos, vas de vacaciones y tienes que seguir creando contenido... a las marcas les gusta el contenido y me contratan para que haga publicidad en mis redes”.

Actualmente, Marín ha ampliado su agenda en la pequeña pantalla con el nuevo dating Love Cost que presenta en 3Cat, la marca digital de TV3.