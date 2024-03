La actriz Olivia Munn ('The Newsroom') anuncia que fue diagnosticada de cáncer de mama en 2023

La actriz estadounidense Olivia Munn, conocida mundialmente por decenas de películas y series como The Newsroom, ha anunciado que fue diagnosticada de cáncer de mama en abril de 2023 y que desde entonces –en los últimos 10 meses– se ha sometido a cuatro operaciones, incluida una doble mastectomía.

A través de un mensaje difundido en las redes sociales, la intérprete, de 43 años, ha explicado que se trata de un tipo de cáncer “agresivo” que se “propagó rápidamente” por su cuerpo. Por “suerte”, añade, fue detectado “con suficiente tiempo como para tener opciones” de atajar la enfermedad. Munn asistió con total normalidad a la gala de los Premios Oscar que se celebró en la madrugada del pasado lunes.

“En febrero de 2023, en un intento de ser proactiva con mi salud, me realicé un test genético para comprobar si tenía alguno de los 90 genes que pueden producir cáncer. Di negativo en todos, incluido en el BRCA. Mi hermana Sara dio negativo también. Ese mismo inverno también me realicé una mamografía. Dos meses después, fui diagnosticada de cáncer de mama”, relata.

“En los últimos 10 meses he tenido cuatro cirugías, he pasado tantos días en cama que ni siquiera puedo contarlos y he aprendido más sobre el cáncer, el tratamiento del cáncer y las hormonas de lo que jamás hubiera imaginado”, explica Munn, “sorprendida” porque en todo este tiempo solo ha llorado dos veces: “Supongo que no sentí que hubiera tiempo para llorar”.

“Espero que compartiendo esto ayude a otros”

Munn es una estrella internacional. Ha trabajado en multitud de producciones de ficción, entre las que se encuentran la exitosa serie de HBO The Newsroom, y las películas Ocean's 8, Predator, X-Men y Iron Man. En la actualidad está preparando con Apple TV+ la serie Your Friends and Neighbors.

La actriz agradece el apoyo que ha recibido por parte de su su familia y amigos, además del tratamiento que se le ha dado en el hospital, y espera que su testimonio ayude a comprender la importancia de hacerse chequeos médicos frecuentes: “Espero que compartiendo esto ayude a otros a encontrar consuelo, inspiración y apoyo en su propio viaje”.