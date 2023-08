Así fue el emotivo adiós de Paloma del Río, homenajeada por su jubilación tras 37 años en TVE

Paloma del Río se ha despedido definitivamente de TVE este domingo, tras retransmitir los Mundiales de gimnasia, con un homenaje tanto de sus propios compañeros como de todo el deporte que durante 37 años en la cadena pública ha ayudado a contar y explicar.

Silvia Intxaurrondo carga contra Rubiales en TVE: "No representa los valores del fútbol que enseño a mis hijos"

Más

La periodista, que antes de su adiós ha podido lanzar su docuserie sobre deportistas LGTBI, y que ya vivió emocionada su última retransmisión en unos JJ.OO., ha puesto ahora punto final a su vinculación con RTVE, aunque no tiene por qué ser un “hasta siempre” de su unión con el deporte ni con la cadena pública.

Paloma del Río ha puesto punto y a parte de una forma emotiva, pudiendo tener los micrófonos de Teledeporte para expresarse, y repitiendo más que ninguna la palabra “gracias”. La periodista ha citado a Lope de Vega en su despedida: “Como dice Lope de Vega: 'Yo me voy, señora mía, yo me voy, el alma no'. Así que con esto vamos a cerrar. Yo les agradezco siempre siempre la fidelidad que han tenido con esta casa, con Teledeporte, con los deportes minoritarios, con el olimpismo. Muchísimas gracias, se lo agradezco de todo corazón durante toda esta travesía”.

"Yo me voy, señora mía, yo me voy.

Mi alma, no"

Lope de Vega



Gracias, gracias por todos estos años https://t.co/j0XyN5ylem — palomadelrioTVE (@PalomadelrioTVE) 27 de agosto de 2023

Antes, su compañera y gimnasta Almudena Cid la había emocionado con unas bonitas palabras dirigidas a lo que ella había supuesto para el deporte y sobre todo para los deportistas: “No sé hasta que punto eres consciente de que muchos recurrimos a nuestra etapa deportiva para reencontrarnos y para ponernos en valor y volvernos a sentir competentes ante los golpes de la vida y cuando lo hacemos recurrimos a esos vídeos y ahí estás tú, estás ahora, estuviste y estarás siempre”, comenzó la deportista, claramente emocionada.

“De alguna manera, con tu voz, nos haces recordarnos aquella dura travesía que fuimos capaces de sostener. Si algo te define a ti es el rigor, la profesionalidad, la espontaneidad, la naturalidad, el compromiso y la igualdad. Y con todos estos valores has contribuido a hacer un mundo mejor y una mejor sociedad. Y tu voz también es nostalgia para muchas personas que te han escuchado a lo largo de toda su vida, en esos JJ.OO. de verano o de invierno, porque de alguna manera ha gritado, ha vibrado, ha saltado desde sus casas con tu voz”, continuó Cid, que tras reflexionar sobre cómo ella había comprendido y ayudado a deportistas en el difícil proceso de su retirada, ahora ella sabía cómo llegar a ese momento, y culminando: “El día que yo me retiré dijiste 'Almu ya te puedes poner tacones'. Pues yo hoy te digo: 'Palo, cuando cierres el micro ya te puedes dar barrigazos en la playa'”.

Del Río reaccionó con agradecimiento a las bonitas palabras de Almudena Cid: “Muchas gracias Almu, muchas gracias a todos los espectadores que durante tantos años en patinaje, en gimnasia, a mis colaboradores. A todos ellos muchísimas gracias porque con vuestros conocimientos he podido mejorar en mi profesión, nos hemos reído mucho y nos lo hemos pasado muy bien”, dijo antes de despedirse citando a Lope de Vega.

Homenajes en el Telediario, la grada, de la Federación...

La despedida de Paloma del Río se convirtió en un evento propio dentro de los Mundiales de gimnasia, que se celebraron en Valencia. Como mostró en pantalla Teledeporte, y a través de sus redes sociales la periodista Andrea Devesa, el adiós a la periodista recibió homenajes desde la grade y por la misma Federación.

🔊 ''𝙋𝙖𝙡𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙢𝙖, 𝙋𝙖𝙡𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙢𝙖''



Hoy es el último día y la última narración de Paloma del Río y Valencia ha querido mostrarle todo su amor. @PalomadelrioTVE pic.twitter.com/X557HIv16N — Teledeporte (@teledeporte) 27 de agosto de 2023

🗓️ Guarden esta fecha: 27 de agosto de 2023.



😢 Comienza la última retransmisión de @PalomadelrioTVE.



Gracias por tu profesionalidad y por ser una pionera para muchas mujeres. 👏



🎥 @andredevesa31 pic.twitter.com/iuRGDikXG0 — Relevo (@relevo) 27 de agosto de 2023

🥲 A nosotros también se nos ha metido algo en el ojo.



Las lágrimas de @PalomadelrioTVE en su última narración.



🙌 Quiso enseñarnos el nombre de todas las personas a las que nombró en su discurso.



🎥 @andredevesa31 pic.twitter.com/WnJE1NNvPO — Relevo (@relevo) 27 de agosto de 2023

A través de las redes, Paloma del Río también ha recibido decenas, cientos de mensajes de reconocimiento. Muchos de ellos de compañeros y también iconos del periodismo deportivo como María Escario, pero sobre todo desde el Telediario, que también le dedicó una bonita noticia dedicada a su adiós, y como homenaje por sus 37 años de dedicación al deporte, especialmente de los llamados “minoritarios”.

Una auxiliar de clínica que cambió de rumbo en los años 80 o simplemente Paloma Del Río Cañadas



Cuatro décadas de patinaje, de gimnasia, de olimpismo y sobre todo de DEPORTE



¡Qué huérfanos nos quedamos sin tu voz, @PalomadelrioTVE!



¡GRACIAS! pic.twitter.com/sFYHcN0zBr — Teledeporte (@teledeporte) 27 de agosto de 2023