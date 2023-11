Pilar Rahola critica a 'Todo es mentira' por comparar el procés con las protestas por la amnistía: “¡Qué mierda de vídeo!”

Todo es mentira se hizo eco este miércoles de “una teoría loquísima” que está empezando a circular por las redes sociales: “¿Está el PP copiando el procés? ¿Están haciendo suyas todas las proclamas que se escucharon aquellos días en Catalunya?”. Para responder a ambas cuestiones, planteadas desde el propio sumario, el programa de Cuatro emitió un vídeo recopilando las supuestas similitudes que hay entre las manifestaciones contra la amnistía y las manifestaciones independentistas de Catalunya.

“Movilización permanente, exaltación de los símbolos nacionales o reuniones con la prensa extranjera para pedir ayuda son algunos de los pasos que han seguido Vox y el PP contra la amnistía. Pasos no demasiado originales, porque como suele decirse, está todo inventado. Eso sí, llama la atención, y mucho, el referente, la fuente de inspiración o , si lo prefieren, el original”, decía el vídeo, que fijaba en siete los aparentes puntos en común: “símbolos nacionales, el pueblo vs instituciones, disturbios, movimientos de acción, la relevancia del presente, ”¡nos están robando!“, ”¡pedir ayuda“”.

“Por fin hemos hecho un vídeo que cabree a todo el mundo. Después de este vídeo no creo que haya nadie que no se sienta cabreado con este programa”, comentó Risto Mejide tras la emisión del mismo. A continuación, el presentador vaticinó el enfado de su siguiente invitada, Pilar Rahola, que sí, mostró su absoluto rechazo a la pieza. “¡Qué mierda de vídeo! ¡Qué mierda de vídeo! Perdona, ¿eh? ¿Quieres saber lo que pienso? Pues qué mierda de vídeo”, dijo sin miramientos la tertuliana, que estaba de lo más enfadada. Por si fuera poco, Risto tuvo que irse a publicidad. “Luego me insultas”, emplazó a Rahola, que respondió: “Joder, hombre, es que tengo ganas de irme. Lo mismo soy yo la que me voy”.

Tras volver de anuncios, dejó claro que ella no iba a insultar al presentador ni a nadie, pero que consideraba que el vídeo era “una mierda”. “Me parece que comparar un proceso de miles y miles de personas después de años y años de haber perdido el Estatut, que nos lo recortaron por confiados, de protestas de todo tipo, de hacer un proceso parlamentario, de conseguir los votos para hacer un proceso y finalmente votar y que te peguen... Comparar esto con todo este facho, por favor. Ya está bien. Yo podría hacer muchos vídeos comparativos entre PP y PSOE respecto a Catalunya y otras muchas cosas. Me parece perverso. Y lo siento mucho. Sabéis que os quiero mucho. Pero lo de hoy me ha puesto como una moto. Estoy por irme”

Risto intentó cambiar de asunto, pero no sin antes preguntar a su compañera si le parecía bien. Rahola contestó que sí, que ya se le había pasado, lo que ayudó a calmar los ánimos. “Si es que ya te conozco desde hace muchos años. Ya sé que luego se te pasa”, comentó Mejide. Aun así, Pilar Rahola reiteró su malestar con el vídeo: “Pero hoy se os ha ido la mano. Ofendéis a muchísima gente que luchó democráticamente, que no hizo el fantasma. Que luchó democráticamente y que le cayó la de San Quintín”.

“Siempre estamos ahí. Mira, haremos como los independentistas: lo volveremos a hacer”, contestó el presentador antes cambiar de asunto: “Vamos a hacer como en las cenas de Navidad: vamos a pasar de este tema”.