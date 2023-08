Ramón García presentó el ejemplo de por qué el 'Grand Prix' triunfa 18 años después

TVE emitió este lunes 7 de agosto la tercera entrega del nuevo Grand Prix, con otro gran dato de audiencia en pleno mes de agosto. Pero más allá de las cifras y la competición, en el programa se produjo una participación destacada que Ramón García quiso poner en valor como el ejemplo de por qué el formato triunfa 18 años después.

El equipo de Cervelló, que acabó sucumbiendo ante Aguilar del Campoo, apostó por una pareja de concursantes de lo más especial, formada por madre e hija. Así lo destacó el presentador al inicio de la prueba Escala como puedas, en la que las de azul sumaron más puntos que sus rivales.

“Este es un programa que siempre ha tenido paridad, pero me han dicho que hay una característica muy bonita en el equipo catalán: vienen la mamá y la hija, ¡no me digan que no es bonito!”, anunció Ramontxu antes de comenzar uno de los retos de la noche.

El conductor presentó a Nancy, la madre, y Xenia, una joven de 20 años que no llegó a conocer el Grand Prix original, pero que se ha lanzado ahora a jugar en familia: “Tú eres como mi hija la mayor, cuando hicimos el último Grand Prix en TVE tenías dos años. ¿Tu madre cómo veía el Grand Prix hace 18 años?”, preguntó Ramón.

“En familia. Era un buen rato que pasábamos juntos”, respondió la mayor de las dos. “18 años después no sólo lo ve, viene a participar con su hija”, elogió el presentador de TVE.

En la prueba, Nancy consiguió escalar hasta la cima de la rampa y Ramontxu aprovechó para bromear con su hija: “Ella está más preparada para estas cosas”, comentó la joven. “¡Ha subido tu madre y tú no! Los viejos todavía damos guerra”, le dijo el rostro del Grand Prix.