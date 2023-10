Los del Río ponen ahora a bailar a Movistar Plus+: “Macarena anima a la humanidad”

Decir que algo, cualquier cosa, es un fenómeno mundial, puede sonar presuntuoso. Si nos referimos a la música, subtitular a un proyecto como “El himno de un planeta”, llama a pedir un poco de calma. Pero si una canción ocupa el puesto número 1 de todos los tiempos del Latin Songs de la revista estadounidense Billboard, y el número 7 de su Top-100 general, basta para acreditar la importancia de Macarena.

El incombustible tema de Los del Río vive una nueva vida audiovisual, ahora que se celebran los 30 años de su lanzamiento, con una docuserie de dos capítulos en la que Movistar Plus+ junto a Producciones del Barrio profundizan en qué hubo, y hay, detrás de su éxito.

Alejandro Marzoa, director del proyecto, lo ha resumido de forma clara: “Todos conocemos la canción y su éxito, pero poco conocemos de lo que hay detrás. Y merece mucho la pena. Es una historia rocambolesca, con muchos personajes que participaron, y con ellos diseccionamos cómo conquistó el mundo desde Dos Hermanas”.

Por supuesto, nadie mejor para contarlo que Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones, Los del Río, grandes protagonistas no sólo de la historia, sino también de la rueda de presentación que ha acogido el South International Series Festival al que acude verTele en Cádiz. “Fuimos a hablar con Antonio y Rafael, porque obviamente esta serie no se podía hacer sin ellos, y empezamos a bucear en todas las historias. Ha sido un viaje muy bonito”, ha resumido Leire Larizgoitia, directora de producción de Producciones del Barrio.

Jorge Ortiz de Landázuri, productor ejecutivo de Movistar Plus+, ha aclarado que el proyecto llegará en el primer trimestre de 2024, y puesto en valor la apuesta de la plataforma por “desgranar la música popular española y en español” tras sus distintos formatos con Bosé, Bisbal, C. Tangana, Raphael, Lola Flores o Sabina. “No hay nada más popular que la Macarena. Llegó a todo el mundo, y se incluye en muchas películas y series. Para convertir un éxito global hay que partir de lo local”, ha defendido el directivo.

“Nuestro trabajo es que la gente sea feliz”

Pero los grandes protagonistas han sido Los del Río, hasta el punto de arrancarse a cantar en dos ocasiones y adaptar la letra de otro de sus himnos, 'Sevilla tiene un color especial', para dedicársela a Cádiz y a los periodistas presentes en el acto. Algo que ha resumido bien la filosofía que aplican a sus 60 años de carrera, y que han repetido: “Nuestro trabajo es hacer cosas para que la gente sea feliz. Y eso lo consigue Macarena. Anima a la humanidad”, ha celebrado Antonio Romero.

Yo no sé cuántas canciones he hecho, pero es imposible cansarse de ella Antonio Romero

La voz cantante, con el máximo respeto sobre todo de su compañero, la ha llevado Rafael Ruiz. Él escribió la Macarena, aunque ha explicado que en principio decía “Madalena” pero lo cambió porque “parecía que me lo estaba pidiendo la misma virgen”. Antonio, bromeando con que ha sido un “regalo” de la propia virgen, deja claro que en realidad el éxito “no viene por casualidad, sino a la constancia y al sacrificio del trabajo de 30 años”.

Ambos dejan claro que le deben mucho, y que no pueden cansarse ni aburrirse de ella, y Rafael lo expresa como si fuese uno de sus hijos: “Tenemos grabadas 400 canciones, que son como nuestros hijos. Macarena es un niño de sobresaliente. Tenemos que cantarlas dos veces en cada concierto, siempre nos la piden”. “Es imposible aburrirte de algún hijo. Todos tienen algo. Yo no sé cuántas canciones he hecho, pero es imposible cansarse de ella”, ha añadido Rafael Ruiz.

Cuando les preguntamos si gracias a esta producción se han enterado de alguna historia que ni ellos conocían en torno a su gran éxito, Antonio Romero ha evidenciado que les dolió mucho las acusaciones de plagio: “Nos ha llamado la atención la cantidad de gente que intentó montarse en el carro de Macarena, cuando ya estaba andando. Y lleva 30 años sin parar. Algunas veces las ruedas del carro se han llevado a gente por delante”, ha ironizado, apuntando al motivo: “No hay música en el mundo que se haga que no se parezca algo. Si analizamos La Bamba, y buscamos la música actual, seguro que hay cosas parecidas”.

Tras todo lo conseguido, y con 30 años de un éxito que no se acaba, Romero explica que “Macarena se engancha a las neuronas. No es normal, la pones en una discoteca y se convierte en otra cosa. No sé que tiene, que rompe con todo”, y recuerda la importancia que tuvo en la campaña para la presidencia de Bill Clinton: “La llevó en su campaña electoral tras su éxito en México, en esa zona los demócratas no recordaban desde cuándo no ganaban, y con Macarena los resultados fueron tremendos”.

De cara al futuro, con esta nueva vida por la docuserie, el creador de Macarena lo tiene claro: “Va a pasar lo mismo: se va a abrir al mundo, y no será Clinton porque ya no está, pero seguirá ahí para el próximo presidente de EEUU, y quien quiera”. “No tenemos palabras para tantas personas que han creído siempre en Macarena. La llevamos en el alma”, zanja orgulloso Antonio Romero.

Un millonario gesto de amistad

Su amistad con mayúsculas queda demostrada en la historia de los derechos de la canción. Rafael Ruiz no para de acreditar a su compañero para destacar que él es el artífice como autor. Y Antonio Romero lo explica: “Nosotros de Macarena tenemos el 50%, el otro 50% lo tiene la editorial de la Cadena SER, que se lo regalé para promocionarla. De nuestro 50%, yo regalé el 25% a mi compañero de fatigas, que para eso llevamos 60 años cantando”.

Rafael, que recibió un regalo millonario pero sobre todo una increíble muestra de amistad, lo contextualiza: “Afortunadamente nos ha ido bien, pero antiguamente se le daba la mitad a la editorial, que lo partió: 15% Warner, 25% para la editorial de la Cadena SER, y 10% para otra. Se ha dicho muchas veces que Los del Río son los más ricos del pueblo. Sólo teníamos el 50%, y a quien sí le agradezco es a este monstruo que me regaló un 25%”.

Tanto en la presentación como en la serie cuentan la realidad, pero tampoco la critican. Rafael reconoce que regalar el 50% a la editorial de la Cadena SER “ayudó a que se promocionara más”, y Antonio se resigna: “El reparto en la vida es el que es. Si lo analizamos con la SGAE, estamos de acuerdo en que tenemos que conformarnos con lo que hay, porque si no no podríamos llevarnos bien. Es la única forma de darnos cuenta de que estamos en multinacionales muy grandes”.

Regalé el 25% a mi compañero de fatigas, que para eso llevamos 60 años cantando Antonio Romero

Ese reparto, eso sí, dio lugar a muchas anécdotas que ahora repasan convirtiendo la rueda en un monólogo de risas. Como cuando se encontraron a Mendoza, socio de Polanco en la Cadena SER, y les dijo que le habían regalado los regalos de su familia. O cuando se encontraron a un empresario que les dijo que había vendido todos los discos de Macarena de Argentina, y venía de viaje a Europa gracias a ello.

Encontrando siempre el lado más humano, Antonio Romero recuerda lo gratificante que fue saber que, durante su encierro, la farmacéutica de Olot se encomendaba a la virgen de la Macarena porque escuchaba su canción: “No sabes lo que es saber que una canción tuya ha ayudado a salvar la vida de una persona, por darle ese ánimo”. Y Rafael bromea con la cantidad de turistas extranjeros que van a su casa y, al verlos, se extrañan porque vayan solos por la calle: “No lo conciben, se piensan que tenemos que tener guardaespaldas”.

Antonio Romero lo resume de forma, para ellos, simple: “Venimos de dos familias muy humildes, pero llenas de amor. Lo que hoy le hace falta al mundo, nosotros lo teníamos en nuestras casas. Hoy nos sobra de todo, pero nos falta amor”. Y de cara al futuro, muestran esa misma cercanía bromeando con que “hacer una nueva Macarena es más difícil que barrer una escalera parriba”, y normalizando su labor: “Seguimos trabajando, tenemos un montón de cosas nuevas. Cuando presentamos 'Sevilla tiene un color especial' nos preguntaron qué íbamos a hacer, y dijimos lo mismo: seguir trabajando. En la vida hay que levantarse con el ánimo diario de triunfar”.