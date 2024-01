Sandra Barneda habla de sus “momentos delicados” con 'Así es la vida': “No me gustó haber recibido críticas injustas”

Sandra Barneda ha iniciado 2024 multiplicando su presencia en la parrilla de Telecinco con Así es la vida en la sobremesa y La isla de las tentaciones en prime time. Un momento de alta intensidad que llega después de haberse enfrentado a la difícil tesitura de tomar el relevo de Sálvame a finales de junio.

Antes de terminar el 2023, la presentadora reconocía haber tenido impulsos de dejar el magacín producido por Cuarzo debido a las críticas recibidas. Ahora, ya con cierta distancia, valora en una entrevista con David Sáiz en Informalia este periodo.

La periodista entiende “que es normal” haberse enfrentado a comentarios que enfrentaban al suyo con Sálvame, “porque hay una ausencia y se compara”. “Lo que pasa es que te das cuenta que no estamos vacunados contra los elogios y las malas críticas y eso te duele”, reconoce, recalcando una idea: “Intento tratar a todo el mundo bien, a todos los compañeros de profesión”.

“A mí me encanta hacer un magacín, me lo paso muy bien, y no me ha gustado haber recibido críticas injustas por estar en un momento preciso... Todos hemos sufrido épocas en las que hay cosas que terminan, empiezan o acaban, porque las decisiones no son nuestras”, defiende, y destaca que trabaja “con ilusión” con vocación de valer “para todo”. “Lo he vivido como el tránsito que ha sido. Ha sido una alegría que nos hayamos podido quedar porque hemos hecho un buen trabajo en un momento de incertidumbre que no era fácil de gestionar”.

“Nos ha quedado un programa bastante cuco”

“Lo teníamos complicado, pero hay veces que te toca recibir estos momentos delicados donde tienes que echar profesionalidad”, prosigue Barneda, que por otro lado se muestra feliz de haber vuelto al magacín en directo. “Creo que me siento muy cómoda ahí. A los programas diarios se les deja respirar, sobre todo cuando vienes de otro que ha estado 14 años en antena, y creo que nos hemos asentado bien después del verano”, dice, destacan que tanto César Muñoz como ella “nos lo pasamos bien”. “Eso es lo importante”.

Es más, Barneda considera muy positiva la evolución de Así es la vida: “Nos hemos quedado en una franja que tiene una carga publicitaria alta y estamos muy bien y la gente se lo pasa bien. Nos ha quedado un programa bastante cuco”, defiende, destacando las circunstancias que a título personal está viviendo.

“Ha coincidido con un momento muy bonito personalmente y los presentadores enseñamos más de lo que decimos. Estoy en un momento de madurez personal, mucha escucha, más tranquila... Por lo tanto, el disfrute es mayor”, afirma Barneda, que también aprovecha para defender a otra presentadora que ha sido objeto de críticas en las últimas semanas, Sonsoles Ónega. En su caso concreto, por haber sido ganadora del Premio Planeta con su novela Las hijas de la criada.

“Que se critique a alguien porque salgamos en televisión... Parece que somos más tontos los que salimos en televisión y escribimos”, declara molesta la presentadora de Telecinco.