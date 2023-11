'Sexo en Nueva York' se expande más allá de la ficción, con un reality de citas en pleno desarrollo

Sexo en Nueva York es una de las series más icónicas de la televisión, a la que puede volver próximamente en forma de reality de citas. Bunim/Murray Productions se ha unido a Candance Bushnell, escritora del libro en el que se basó la exitosa ficción de HBO, para desarrollar un nuevo formato que llevará por título Is There Still Sex in the City , cuya traducción en español sería algo así como ¿Todavía hay sexo en la ciudad?

Según informa Deadline, la productora, propiedad de Banijay Americas, buscará durante el próximo mes a posibles compradores de esta nueva extensión de la franquicia.

Este nuevo programa seguirá a cuatro amigas que rondan los 50 años y que dejan a un lado sus ajetreadas vidas en la ciudad para intentar dar un impulso sus relaciones amorosas. Todas vivirán en un acogedor castillo rural en el que, en cada episodio, podrán elegir entre diferentes grupos de hombres con los que tener una cita. Entre ellos, aseguran que habrá chicos jóvenes (“toyboys”), hombres más maduros e incluso las protagonistas podrán coquetear con el hombre de sus fantasías.

Así se fraguó el reality de Sexo en Nueva York

Según el citado medio, Bushnell se encuentra encantada de seguir expandiendo su universo en otras ventanas: “Las mujeres de cincuenta y tantos años o más son el nuevo grupo demográfico de citas más popular, y yo soy una de ellas. A lo largo de las décadas, he salido con hombres de todas las edades y estoy muy emocionada de trabajar en un programa que combina mi pasión por las relaciones con la oportunidad de ayudar a mujeres, como yo, a afrontar una renovación del amor”, ha declarado la escritora.

Por su parte, Julie Pizzi, presidenta de Bunim/Murray, asegura que la historia desarrollada por la escritora es ideal para trasladarla a otros formatos de telerrealidad: “Creemos que la marca de Candace ha crecido con su audiencia y su experiencia en el espacio de las citas es un punto de entrada increíble para un experimento inmersivo de citas”, ha sentenciado.