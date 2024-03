Silvia Intxaurrondo canta y baila en TVE junto a Marc Giró tras desmentir su sueldo filtrado

“He descubierto que hago televisión para divertirme”, dijo Silvia Intxaurrondo en su entrevista con verTele con motivo del estreno de El mejor de la historia, el nuevo formato con el que salta al entretenimiento en TVE alejándose de la rectitud que le exige La hora de La 1, el matinal que conduce cada día junto a Marc Sala.

Y este lunes, en su visita como invitada a Late Xou con Marc Giró en La 2, la presentadora ha vuelto a demostrarlo. En su charla entre bromas con Giró, Intxaurrondo ha confesado que no duerme todo lo que debería y siempre ha dicho: es verdad que se levanta cada día a las 3:00 de la madrugada para empezar el programa a las 8:00, pero no se acuesta sobre las 21:30 sino que en realidad lo hace a las 22:30 horas, por lo que apenas duerme unas cinco horas.

Pero además de su charla, la periodista no dudó en arrancarse a bailar y a cantar. A bailar, en el habitual sketch promocional que el programa hace como si estuviera en un ascensor, y que lanza antes de la emisión del espacio junto al presentador:

En el programa en sí mismo también se lanzó a cantar. Intxaurrondo se sumó al karaoke que le propuso Marc Giró, y el elegido para la interpretación a dúo fue el grupo Fito & Fitipaldis y su tema 'Por la boca vive el pez':

Desmiente las cifras de sueldo que se han publicado

Fuera de la diversión televisiva, Silvia Intxaurrondo ha vuelto a salir al paso de una nueva información sobre su trabajo. Apenas cuatro días después de compartir ella misma un vídeo con sus palabras en La hora de La 1 sobre el caso Koldo que demostraba y desmontaba las críticas que estaba recibiendo, ahora ha sido por su sueldo.

OK Diario ha publicado que la presentadora fue renovada en julio de 2023 por dos años (hasta 2025) como codirectora y copresentadora de La hora de La 1 a cambio de 537.000 euros, mostrando incluso el documento interno de la corporación pública. Una información que también han dado otros medios, y que la propia periodista ha desmentido en su cuenta en la red social 'X':

Querido @elmundoes Lo vuestro con las noticias falsas empieza a ser grave. Ni las cifras ni las fechas que presentáis son correctas. ¿Rectificáis o cómo hacemos? PD: tomar a OKDiario como fuente fiable es también para hacéroslo mirar https://t.co/OkBLD6KryL — Silvia Intxaurrondo (@SIntxaurrondo) 4 de marzo de 2024

Aunque esa renovación por dos años que saldría a unos 269.000 euros anuales se produjo en julio, la noticia ha salido ahora, después de que la misma Intxaurrondo demostrase que las críticas por sus palabras sobre el 'caso Koldo' no se basaban en la verdad, de que fuese defendida por el Director de Contenidos Generales de RTVE, José Pablo López (diciendo que “las campañas contra Silvia Intxaurrondo tienen un recorrido corto”), y de que en su entrevista con verTele aclarase: “Nunca he tenido miedo, y no voy a tenerlo ahora porque haya gente que me critique o intente pegarme una etiqueta”.