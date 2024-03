Lorena Castell contó en Cuatro el ataque de pánico que sufrió en un show: “Estaba hundida, pero la gente no paraba de reír”

Martínez y Hermanos comenzó este lunes su etapa en Cuatro con la visita de Joaquín Reyes, Blanca Suárez y Lorena Castell, que amenizaron con anécdotas personales el 'reinicio' del programa de Dani Martínez, que hasta hace unos meses se emitía en Movistar Plus+.

Castell, por ejemplo, contó el ataque de pánico que sufrió una vez en su show Bingo para señoras. Según la ganadora de MasterChef Celebrity 7, un día se quedó “en blanco, colapsada total”. “Estaba atascada y encima a mí, cuando me pongo muy nerviosa, me da por reírme. Es muy absurdo porque intento salir del atolladero y no me vale ni mirar una cara para intentar inventarme algo gracioso porque la primera que se está riendo soy yo”, añadió.

“Solo te ríes y te sientes muy ofuscada y muy payasa, pero ves que la gente es respectiva y que, pese a que tú estás hundida, la gente no para de reírse. Es una cosa muy contradictoria de pasarlo muy mal”, siguió contando la ex 'zapeadora' antes de desvelar que este mal rato duró “15 minutillos”.

No estuvo todo ese tiempo riéndose porque lo “camufló poniendo música”, pero sí sufrió bastante sobre el escenario. “¿Sabes aquello de que quieres hablar y no puedes? Quieres decir algo, pero tu cabeza va tan rápido porque está tan aturullada que es incapaz de soltar nada. Cada vez que intentaba decir algo, decía algo riéndome. Y eso provocaba una risa en el espectador, pero tú, por dentro, lo estás pasando mal”, concluyó.