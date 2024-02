Sonsoles Ónega recibe en directo un vídeo íntimo protagonizado por Antonio Tejado: “La difusión es delito”

Sonsoles Ónega fue protagonista este lunes de un chocante momento en Y ahora Sonsoles, a cuenta de Antonio Tejado. La presentadora de Antena 3 recibió un vídeo de contenido íntimo protagonizado por el televisivo, de plena actualidad tras su reciente detención por presunta pertenencia a una banda criminal, en pleno directo.

El envío le llegó a su móvil personal cuando, precisamente, abordaban la situación personal del sobrino de María del Monte, que se encuentra encarcelado desde el pasado 12 de febrero. En concreto, Ónega y su equipo de tertulianas conversaban con Gaby Sánchez, expareja de Tejado, en una segunda visita al programa. Esta ya había hablado tanto de la actitud del otrora rostro de Telecinco en la intimidad y había hablado de la sensación de “impunidad” que tenía.

Fue entonces cuando Ónega se sobresaltó: “Yo, de verdad... Acabo de recibir un vídeo de contenido +16 de Antonio Tejado”. “¿Y te lo han mandado a ti?”, preguntaba Beatriz Cortázar. “Ahora mismo... Solo hay pechos y cosas”, respondía la periodista, señalando el celular. Eso sí, ante el pasmo que causó la revelación, la presentadora reaccionó con presteza cuando sus compañeras le pidieron no ya detalles sino que les dejara verlo. “La difusión es delito”.

“No lo voy a distribuir”

En efecto, la grabación de otra persona sin consentimiento, sea o no en situación sexual o no, así como su distribución a terceros sin permiso constituye un delito contra la intimidad, según el artículo 197 del Código Penal. Por eso mismo, Ónega rehusaba mostrar el vídeo a nadie más, pese a que alguna, como Tamara Gorro, reconocía en tono distendido su curiosidad por ver de qué se trataba.

“¿Pero en qué país vivimos?”, se preguntaba, mientras desde las gradas algunos se reían por la tesitura a la que se enfrentaba la presentadora. “Cuando le he dado a play y he visto todas las cosas...”. Tras rebajar el tono, santiguándose, Ónega optó por zanjar el asunto, recalcando que esa clase de contenido no se debía enseñar ni compartir sin consentimiento.

“No lo voy a distribuir. Es más, lo voy a borrar”, dijo, para dar por cerrado el asunto.