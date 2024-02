TVE emitió en alemán parte de una película de sobremesa: “Danke, La 1”

Curioso suceso el que ocurrió este domingo en TVE. Después de emitir el Telediario 1 y la información meteorológica, la cadena pública ofreció el telefilme La buena vida. Hasta aquí todo normal de no ser porque La 1 emisión los primeros 10-15 minutos de película en alemán, su idioma original.

Esto, como no podía ser de otra manera, pilló por sorpresa a los espectadores del canal, que dieron parte de la situación a través de las redes sociales. “En La 1, o sabes alemán o ves otra cosa”, “a ver si lo podéis cambiar, que no me entero de nada”, “qué guapo que ahora TVE nos quiera hacer aprender alemán. Danke, La 1 [Gracias, La 1]” y “ya no disimulan que es la peli de la siesta” fueron algunos de los mensajes que publicaron los usuarios al respecto de este asunto.

La 1 de TVE está emitiendo la película de la sobremesa en alemán. pic.twitter.com/w1R1e0xOXG — Isidoro Valerio (@IsidoroValerio) 11 de febrero de 2024

En @La1_tve o sabes hablar alemán o ves otra cosa. pic.twitter.com/OMrRhS60P3 — María José Andrade (@Mjandrade_News) 11 de febrero de 2024

La 1 poniendo películas alemanas en aleman jajajajajajaja al menos poned los subtítulos pic.twitter.com/lBXYL5VHhB — Sofi: Waiting For Ten, Taeyong & NCT Wish ☺️💚 (@WakeyBoom) 11 de febrero de 2024

En la 1 estaban echando la peli en alemán, sin doblar ni subtítulos. Ya no disimulan que es la peli de la siesta — Lucía ½ (@Luuciamr) 11 de febrero de 2024

La 1 emitiendo en su sobremesa una película en lenguaje alemán sin traducirla al castellano 😳. Estos errores no se pueden aceptar en una TV pública #LaBuenaVida — José 🧡 (@joseerv1410) 11 de febrero de 2024

Que guapo que @La1_tve ahora nos quiera hacer aprender alemán.



Danke La 1!! ;) — Toñito | SALVAR LUCAS 🍍 (@antoniocanyada) 11 de febrero de 2024

Un problema ajeno a TVE provocó el fallo

Unos 15 minutos después del inicio de la emisión, el error se subsanó y el resto de la película pudo verse en castellano. Eso sí, el fallo no afectó por igual a todas las ventanas de emisión de la película. Como informaron en el momento algunos espectadores, la emisión en directo por RTVE Play se vio sin problemas igual que en el canal nacional de La 1 en operadores como Vodafone. Además, la emisión original de La 1 (con sus autopromos, etc.) también se puede actualmente en Movistar Plus+ sin rastro alguno de alemán.

Preguntados por verTele, desde TVE aseguran que esto fue un problema ajeno a la cadena pública. Las fuentes consultadas explican que Cellnex, el operador que se encarga de la emisión de las señales de radio y televisión de RTVE, tuvo problemas en algunos emisores al distribuir el audio de la película. Esto hizo que la misma se escuchara en alemán, y no en castellano, durante algunos minutos en su emisión lineal, aunque en ventanas online como RTVE Play se pudo disfrutar al completo de la versión doblada. Aun así, insisten en que el problema se solucionó durante la emisión.

Los problemas con el audio provocaron que La buena vida (7.2% y 787.000 entre las 16 y las 17:30h) anotara un dato de audiencia inusualmente bajo para ser la primera Sesión de tarde del domingo en La 1. Es más, el Multicine 1 de Antena 3 (13.6%) aprovechó la ocasión para conseguir su mejor cuota de la temporada en domingo, y el Home Cinema 1 de Cuatro (9.3% y 1.0)07.000) firmó su emisión más vista del curso también en domingo.

@rtve estáis poniendo la película de las 16 h en alemán pero en rtvplay la estáis poniendo en directo doblada. No entiendo nada — malober (@sedasmalober) 11 de febrero de 2024

Alguien está viendo la peli de la 1?

Por tdt suena en alemán, y por el canal 906 (el regional) de Vodafone también

Sin embargo en el canal 1 de Vodafone (el nacional) el audio es castellano. — Andrés Mateos (@AndresMateosR) 11 de febrero de 2024