'YAS Verano' cortó a Antonio Naranjo por mofarse de víctimas de estafa

YAS Verano, la versión veraniega de Y ahora Sonsoles, cortó este jueves el argumento de su colaborador Antonio Naranjo por 'mofarse' de las víctimas que caen en estafas de Internet que usan como imagen a personalidades famosas.

El programa que en agosto conduce Rebeca Haro informó de una estafa que se está sirviendo -de manera ilegal- de Carlos Alcaraz para recabar datos personales de sus seguidores e intentar robarles el dinero. Un caso que recordó al que salió a la luz recientemente y por el que una vecina de Granada fue timada por un delincuente que se hacía pasar por Brad Pitt.

Ante estas dos situaciones, el tertuliano Antonio Naranjo sentenció que “es muy fácil” no caer en el engaño: “Si eres una señora de Granada y Brad Pitt te dice que se quiere casar contigo, o Carlos Alcaraz te pide 500 euros por conocerte...”. Un comentario que fue tomado como una mofa, y ante el que saltó su compañera Gema Peñalosa: “No podemos guiarnos por nuestro propio perfil, hay un abanico de perfiles...”.

“Es muy fácil no ser víctima”, reiteró el tertuliano, mientras que Ángela Vallvey, también presente en el programa, apoyó su discurso: “Tienes que estar obnubilado para pensar que después de Angelina Jolie, Brad Pitt va a llamarte a ti. Yo no me lo creería, por muy mal que estuviera”.

“No te dan los buenos días, pero te llama Brad Pitt...”

“Algunos casos parecen muy evidentes, pero también hay que tener en cuenta las circunstancias de cada persona”, defendió Rebeca Haro. En la misma línea se pronunció Olga Viza y también Peñalosa, desarrollando el argumento que había planteado previamente. “Son personas que están solas, que tienen baja autoestima, que no tienen habilidades sociales. El hecho de que las adulen, que se sientan en el centro de la vida de alguien, hace que pueda más ese impulso de estar en un universo que nunca han estado, que la lógica”.

“No te dicen buenos días en la escalera, pero te llama Brad Pitt”, volvió a mofarse Naranjo, mientras que Peñalosa insistió de nuevo en que “no podemos juzgar”.