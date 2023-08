La pulla desde 'YAS Verano' a Mediaset a cuenta de Kiko Rivera: “Ya no tienen canal que les contrate”

El “veto” de Mediaset a Kiko Rivera saltó este miércoles por sorpresa a Antena 3 por un comentario de una colaboradora de YAS Verano, que hizo alusión a ese punto del código ético del grupo rival al abordar la noticia del cumpleaños de Isabel Pantoja.

Telecinco vuelve a hablar de Kiko Rivera tras vetarlo en su Código Ético

Más

Mientras en Telecinco Así es la vida 'esquivó' la norma y volvió a hablar del DJ este martes, en la cadena de la competencia no perdieron oportunidad de destacar que el hijo de Pantoja está “vetado” y “ya no le contratan” en “el canal de televisión”.

Ocurrió este 2 de agosto en la versión veraniega de Y ahora Sonsoles, que conduce durante este mes Rebeca Haro. Al abordar “el cumpleaños más triste de Isabel Pantoja”, la tertuliana Beatriz Miranda afirmó que le daba “pena” la situación de la tonadillera con su hijo y otros familiares.

“¿Lo desestructurada que está la familia es lo que te da pena?”, le preguntó Pilar Vidal, ex de Sálvame que actualmente trabaja en el magacín de Antena 3. “Pues sí, y además te digo una cosa: ahora ya no tienen oportunidad de reconciliarse porque como ya no tienen canal de televisión que les contrate porque están vetados y demás...”, argumentó Miranda, mientras que Vidal afirmó: “Claro, para cobrar”.

Un día antes, y como ya recogimos, Kiko Rivera fue precisamente tema de conversación en Así es la vida, como ha pasado en otra ocasión este verano. A pesar de estar vetado y no tener protagonismo en Telecinco desde el pasado mes de febrero, el DJ ha vuelto a ser mencionado con cierta frecuencia en el nuevo magacín de Barneda.