Antena 3 ya promociona 'Sueños de libertad' apuntando a que sea la sucesora de 'Amar es para siempre'

Antena 3 va intensificando poco a poco la promoción de Sueños de libertad, su nueva gran apuesta de ficción. Y, por primera vez, hablan al hacerlo de Amar es para siempre.

Como hemos venido contando desde hacía meses, esta nueva producción de Diagonal TV parecía destinada a tomar el relevo del actual serial, de la misma productora, una vez finalice definitivamente este 2024. Sin embargo, desde Atresmedia no se había precisado tal destino: no solo no se había mencionado la ubicación concreta, sino que tampoco se precisó el número de episodios de los que constaría, lo que parecía indicar que estábamos ante una ficción de periodicidad diaria.

Todo eso cambia en la nueva comunicación de Antena 3, tal y como puede leerse en su web: “Mientras se acerca el gran final de Amar es para siempre y nos preparamos para decirle adiós a nuestros queridos vecinos de la Plaza de los Frutos, que tantas tardes nos han acompañado, Antena 3 comienza a dar la bienvenida a Sueños de Libertad”.

La cadena con sede en San Sebastián de los Reyes también emplaza a la emisión de El desafío de este viernes 19 de enero para ofrecer un nuevo tráiler.

Así comienza 'Sueños de libertad'

Año 1958. Begoña Montes huye a través del bosque junto a la pequeña Julia, su hijastra. Begoña es la nueva esposa Jesús de la Reina, el viudo de oro de la comarca, dueño de una importante empresa de productos de tocador, Perfumerías de la Reina. Begoña corre con la niña, cuando Jesús las alcanza y dispara a sangre fría. ¿Habrá herido a Begoña? ¿Qué ha ocurrido para que Jesús pierda la cabeza y dispare a su propia mujer?

Natalia Sánchez y Alain Hernández y Dani Tatay forman el trío protagonista de esta historia llena de intrigas familiares en la España de los años 50. Nancho Novo, Ana Fernández, Roser Tapias, Marta Belmonte y Javier Lago, entre muchos otros, completa el reparto de una serie dirigida por Joan Noguera y con Eulalia Carrillo como coordinadora de guiones.

Roberto Goñi, Almudena Vázquez, Julia Altares, Ignacio Pérez de la Paz, Antonio Hernández, Fede Muñoz, Barbara Alpuente y Ana Muñiz completan la mesa de guionistas, mientras que Guillermo Escobedo será el guionista en plató. Gonzalo Baz, Eva Norverto, Diego Lesmes, Asier Aizpuru y Kiko Ruiz Claverol serán directores capitulares.