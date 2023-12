Albert Rivera contó en '100% Únicos' cómo conoció a Malú y qué balance hace de su relación con ella

Albert Rivera reapareció este lunes en televisión como invitado de100% Únicos, el programa de Telecinco en el que 30 personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) realizan preguntas de todo tipo a diferentes famosos. Tras Xavier Sardà, que habló del dinero que ganó en Crónicas Marcianas, llegó el turno del exlíder de Ciudadanos, que respondió a dos cuestiones sobre su vida amorosa.

La primera fue cómo conoció a Malú. “En un concierto en Barcelona. Me la presentaron al acabar el concierto, empezamos una amistad en ese momento, año 2015 o 2016, y luego mantuvimos la amistad, pero no teníamos una relación. Cada uno tenía su pareja. Luego yo me quedé soltero, ella también estaba soltera, empezamos a hablar, a vernos y así surgió esa relación”, explicó.

A continuación, Rivera dijo que lo suyo con la cantante fue “una relación maravillosa durante casi cinco años”. “Hemos tenido a Lucía, que es uno de los amores de mi vida, y creo que la vida son etapas y que hay que sacar lo bueno de esas etapas. Al final, las madres de tus hijas, Mariona [Saperas, su primera esposa], y Malú son familia siempre”, añadió.

Después se enfrentó a la segunda pregunta: ¿tiene ahora novia? “Sabía que esta me iba a caer”, respondió entre risas. “Sí, estoy empezando con una chica. La vida son etapas y esta es una nueva. Quiero tomármelo con calma”, afirmó sin dar más detalles sobre Carla Cortelli, la mujer con la que le relaciona la prensa del corazón.